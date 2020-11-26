SK電訊獲韓勞動部評選「最適宜工作企業」！彈性出勤&就近辦公，主打「工作與生活平衡」

平均年薪超過1億韓元，工作制度卻如此人性化，確實很讓人嚮往啊！

24日韓國雇傭勞動部主辦的第五屆「工作·生活平衡論壇」公開了23家優秀企業名單，其中韓國最大通訊公司——SK電訊的上榜格外引人矚目。

根據去年的事業報告書，SK電訊的職員平均年薪高達1.16億韓元，在韓國三大通訊公司中穩居第一，同時又被認為同時實現了「高效工作」與「適度休息」的平衡，SK電訊是如何做到的呢？



首先，SK電訊強調「Work Anywhere」，允許職員在自家、公司、據點辦公室等多個場所辦公。 SK電訊今年在首爾5個不同地段設置了據點辦公室，因為不必到公司總部出勤、離家近，每天有接近200名職員使用，既縮減了通勤時間，又規避了居家辦公的缺點，頗受好評。 據悉，SK電訊還將在綜合考慮職員住址和工作內容之後進一步增多據點。

第二，SK電訊將每月第三個星期五定為「Happy Friday」，全體職員放假一天，只保留最低限度人力在公司內，以此鼓勵職員多和家人相處或進行自我開發、培養業餘愛好。

第三，SK電訊從去年開始實施自主彈性工作制度「DYWT（Design Your Work & Time）」，職員只要保證2周內工作時數達到80小時，具體的上下班時間可以自行決定。

此外，SK電訊對家庭育兒的保障也值得一提，除了孕期縮短辦公時間、照顧入學子女休假制度（男女適用，最長90天無薪休假），今年10月開始對男女職員一律給予最長2年的育兒假。



因為早有準備，SK電訊在今年2月就成為韓國第一家實施居家辦公的大企業。 根據問卷調查，職員表示居家辦公的業務成果接近辦公室模式的90%，認為「Happy Friday」和「DYWT」有提高生產性的職員也多達60%。

近幾年，「Work and Life Balance（工作與生活平衡）」成為韓國社會主流趨勢，去年底的韓國統計廳調查顯示：認為工作和生活同樣重要的人（44.2%）第一次超過了更重視工作的人（42.1%）。 在這樣的環境下，SK電訊這樣的工作風格顯然可以留住更多人才，值得借鑒。

（圖源：SK電訊）

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