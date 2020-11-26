SK电讯获韩劳动部评选「最适宜工作企业」！弹性出勤&就近办公，主打「工作与生活平衡」

平均年薪超过1亿韩元，工作制度却如此人性化，确实很让人向往啊！

24日韩国雇佣劳动部主办的第五届「工作・生活平衡论坛」公开了23家优秀企业名单，其中韩国最大通讯公司——SK电讯的上榜格外引人瞩目。

根据去年的事业报告书，SK电讯的职员平均年薪高达1.16亿韩元，在韩国三大通讯公司中稳居第一，同时又被认为同时实现了「高效工作」与「适度休息」的平衡，SK电讯是如何做到的呢？



首先，SK电讯强调「Work Anywhere」，允许职员在自家、公司、据点办公室等多个场所办公。 SK电讯今年在首尔5个不同地段设置了据点办公室，因为不必到公司总部出勤、离家近，每天有接近200名职员使用，既缩减了通勤时间，又规避了居家办公的缺点，颇受好评。 据悉，SK电讯还将在综合考虑职员住址和工作内容之后进一步增多据点。

第二，SK电讯将每月第三个星期五定为「Happy Friday」，全体职员放假一天，只保留最低限度人力在公司内，以此鼓励职员多和家人相处或进行自我开发、培养业余爱好。

第三，SK电讯从去年开始实施自主弹性工作制度「DYWT（Design Your Work & Time）」，职员只要保证2周内工作时数达到80小时，具体的上下班时间可以自行决定。

此外，SK电讯对家庭育儿的保障也值得一提，除了孕期缩短办公时间、照顾入学子女休假制度（男女适用，最长90天无薪休假），今年10月开始对男女职员一律给予最长2年的育儿假。



因为早有准备，SK电讯在今年2月就成为韩国第一家实施居家办公的大企业。 根据问卷调查，职员表示居家办公的业务成果接近办公室模式的90%，认为「Happy Friday」和「DYWT」有提高生产性的职员也多达60%。

近几年，「Work and Life Balance（工作与生活平衡）」成为韩国社会主流趋势，去年底的韩国统计厅调查显示：认为工作和生活同样重要的人（44.2%）第一次超过了更重视工作的人（42.1%）。 在这样的环境下，SK电讯这样的工作风格显然可以留住更多人才，值得借鉴。

（图源：SK电讯）

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