已閃瞎♥《九尾狐傳》李棟旭與趙寶兒的背後抱〜海邊甜蜜約會照公開

《九尾狐傳》最新劇照公開，相較於之前總是打打殺殺的場面，李棟旭與趙寶兒這一對戀人總該要來個約會照了吧！海邊踏浪約會的照片終於公開了，情侶的Back Hug想必將令觀眾們看得很開心。

tvN水木電視劇《九尾狐傳》上週的劇情中，李硯為了再次讓李武基入睡用盡所有方法，使用了南智雅的血卻反而喚醒了智雅體內的李武基碎片，故事真相令人相當緊張。不過今日劇組公開的照片則是李硯與智雅的甜蜜海邊約會，在耀眼溫暖的陽光照射之下度過了屬於兩人的時光，如同一般熱戀中的情侶一樣，緊緊擁抱也合影留念，但兩人的眼神中卻不免流露出悲傷氣息。這樣的幸福甜蜜日常能夠持續多久？兩人對於未來相當不安。



要拯救自己以及智雅的李硯，必須消滅智雅體內殘留的李武基碎片，李硯與智雅的戀情能不能持續到最後，是觀眾們相當期待的重點，加上想要斬斷與李武基的惡緣，果決做出判斷的李硯與智雅有什麼樣的底牌，也令大家好奇。



製作組表示：「李棟旭與趙寶兒兩位演員所飾演的李硯及南智雅，在情感線上將有大幅躍進的變化，他們也展現出不倦怠的熱情，敬業精神為現場帶來寶貴榜樣。」今晚即將播出的第13集中，李硯與智雅為了反轉兩人悲劇性的命運，即將做出重大果敢的決定，這對苦命CP的戀情將如何發展，請大家繼續期待。



照片：tvN

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