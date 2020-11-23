樂團LUCY成員崔庠燁自曝「駕照考了3次都失敗，難過到在洗手間大哭」！不僅被媒體報導也被隊友PO上IG「嘲笑」XD

崔庠燁在電臺節目裡說了這件糗事之後，不僅被媒體報導出來，還被隊友截屏發上限時動態進行「嘲笑」，簡直沒完沒了XD

樂團LUCY昨天出演SBS電台節目《金英哲的Power FM》，期間有聽眾說到為考駕照而苦惱，樂團成員趙元祥便提議點歌Poetic Narrator的《你看起來很有天賦》：「聽說您是第一次練習駕駛，從有天賦的含義出發選了這首歌。 」



崔庠燁聽到之後也分享了自己的經歷：「我支持元祥點的歌。 因為我考駕照失敗了三次，第三次失敗的那天在考試現場的洗手間了哭了。 覺得好心疼錢，當時我還是大學習，考一次要交7萬元，自己卻考砸了3次。」讓人哭笑不得XD

崔庠燁接著說：「我打電話給媽媽說『我可能學不會開車了』，媽媽還安慰我說沒關係。 然後第四次終於考過了。」



隨後這件事被韓網媒體報導出來，標題是：「LUCY崔庠燁考駕照失敗3次，因為心疼錢所以在洗手間哭了」。 趙元祥把這則新聞截屏下來，發到自己的限時動態里，畫面寫滿表示笑聲的「ㅋㅋㅋㅋㅋ」。



不知道崔庠燁看到這一幕的時候，心理感受是如何呢XDD真的很感謝他的大方分享啊！



此外，LUCY是2019年因JTBC選秀節目《Super Band》而組成的韓國四人樂團，並在節目最終獲得第二名，今年5月8日剛剛出道，最後就一起來聽他們的音樂吧：



（圖源：MYSTIC STORY，IG@band_lucy、ch0_w0n、yeopx2）

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