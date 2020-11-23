《Running Man》讓李光洙超認真應戰的來賓！手段更卑鄙的河道權登場

【精彩片段】兩個人招式都非常骯髒啊！XDDD 小編看這一集真的是好幾次笑到流眼淚…。 河道權明明是來找金鍾國復仇的，卻槓上了李光洙。

昨天播出的《Running Man》迎來了 SBS 話題度超高的韓劇《Penthouse》主演們，三大女主角李智雅、金素妍、柳真，以及之前就出演過《RM》，誓言要對抗金鍾國的河道權，四位演員的表現都非常精彩。



河道權在上一次《Running Man》結束錄製後，就痛到連續兩天去中醫院針灸，這一次也揚言要向金鍾國復仇，而河道權為了能跟金鍾國對決，甚至秒殺了HAHA跟李光洙，因為一點都不有趣，讓李光洙輸得非常傻眼。XD



之後，一場單槓的加碼賽上，李光洙再次對上河道權，李光洙非常認真地想要打敗對方，劉在錫還補充說：李光洙的綽號是「單槓上的暗殺者」。



▼正式開始後，兩個人的攻擊都非常猛烈，招數可以說是相當卑鄙啊！XDDD



李光洙一開始就攻擊肚子。



河道權不甘示弱，直接腳踢李光洙的臉。



李光洙再猛攻肚子＋手捶屁股！！！河道權直接慘叫。



河道權又再回頭攻擊小光洙！？



最後，河道權沒力的掉了下來，李光洙獲勝～～～！



獎金是1萬韓元，對任務的執行來說是很少的金額，光洙瞬間怒了XD



看到李光洙那麼認真工作，劉在錫感動的說：「把我的出演費分5萬元給光洙！」金鍾國補充說：「給10萬啦！」劉在錫表示「沒問題」，看來是真的感動到哥哥們了。

（圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널）

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