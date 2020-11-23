一直被說很像的BTOB旼赫、TXT秀彬終於同框！連本人都感到混亂，還約好下次見面要一起自拍 XD

BTOB小分隊「BTOB 4U」16日發行首張迷你專輯《INSIDE》，近日在音樂節目進行主打歌《Show Your Love》打歌。

20日，BTOB 4U出演《音樂銀行》，而主持人TXT秀彬在出道以來就一直被說和BTOB旼赫很相似，甚至還有粉絲把兩人的照片P一起，這次他們終於同框，也在網路引發討論。



網友們更紛紛表示：「粉絲之間也經常說兩人長得很像」、「本來覺得還好，但看到同框後真的覺得是兄弟啊」、「果然不是只有我這樣覺得」、「完全看不出來旼赫已經31歲」、「兩個人都長得太帥了，這該起訴了」、「秀彬好可愛，兩人鏡頭真好」等等等。

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還有粉絲在推特發文：「歐爸！你和TXT秀彬同框照真的讓人混亂了知道嗎？你們倆太像了。」結果這也得到旼赫本人親自回覆：「以為只有各位混亂嗎？我們昨天在待機室和主持人採訪的時候也混亂了一整天。」



結果...秀彬也回覆旼赫：「我們這裡也混亂了！！長得真的好帥啊ㅜㅜ下次再見面的話可以一起自拍嗎 前輩nim...！」結果旼赫又回復：「秀彬啊！我從現在開始就只等著週五（《音樂銀行》播出時間）了。」就期待一下...兩人的自拍照啦 XD



（圖：KBS、推特＠btob2mh、推特＠TXT_members、CUBE）

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