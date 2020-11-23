乐团LUCY成员崔庠烨自曝「驾照考了3次都失败，难过到在洗手间大哭」！不仅被媒体报导也被队友PO上IG「嘲笑」XD

崔庠烨在电台节目里说了这件糗事之后，不仅被媒体报导出来，还被队友截屏发上限时动态进行「嘲笑」，简直没完没了XD

乐团LUCY昨天出演SBS电台节目《金英哲的Power FM》，期间有听众说到为考驾照而苦恼，乐团成员赵元祥便提议点歌Poetic Narrator的《你看起来很有天赋》：「听说您是第一次练习驾驶，从有天赋的含义出发选了这首歌。 」



崔庠烨听到之后也分享了自己的经历：「我支持元祥点的歌。 因为我考驾照失败了三次，第三次失败的那天在考试现场的洗手间了哭了。 觉得好心疼钱，当时我还是大学习，考一次要交7万元，自己却考砸了3次。」让人哭笑不得XD

崔庠烨接著说：「我打电话给妈妈说『我可能学不会开车了』，妈妈还安慰我说没关系。 然后第四次终於考过了。」



随后这件事被韩网媒体报导出来，标题是：「LUCY崔庠烨考驾照失败3次，因为心疼钱所以在洗手间哭了」。 赵元祥把这则新闻截屏下来，发到自己的限时动态里，画面写满表示笑声的「ㅋㅋㅋㅋㅋ」。



不知道崔庠烨看到这一幕的时候，心理感受是如何呢XDD真的很感谢他的大方分享啊！



此外，LUCY是2019年因JTBC选秀节目《Super Band》而组成的韩国四人乐团，并在节目最终获得第二名，今年5月8日刚刚出道，最后就一起来听他们的音乐吧：



（图源：MYSTIC STORY，IG@band_lucy、ch0_w0n、yeopx2）

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