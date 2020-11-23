一直被说很像的BTOB旼赫、TXT秀彬终於同框！连本人都感到混乱，还约好下次见面要一起自拍 XD

BTOB小分队「BTOB 4U」16日发行首张迷你专辑《INSIDE》，近日在音乐节目进行主打歌《Show Your Love》打歌。

20日，BTOB 4U出演《音乐银行》，而主持人TXT秀彬在出道以来就一直被说和BTOB旼赫很相似，甚至还有粉丝把两人的照片P一起，这次他们终於同框，也在网路引发讨论。



网友们更纷纷表示：「粉丝之间也经常说两人长得很像」、「本来觉得还好，但看到同框后真的觉得是兄弟啊」、「果然不是只有我这样觉得」、「完全看不出来旼赫已经31岁」、「两个人都长得太帅了，这该起诉了」、「秀彬好可爱，两人镜头真好」等等等。

via GIPHY

还有粉丝在推特发文：「欧爸！你和TXT秀彬同框照真的让人混乱了知道吗？你们俩太像了。」结果这也得到旼赫本人亲自回覆：「以为只有各位混乱吗？我们昨天在待机室和主持人采访的时候也混乱了一整天。」



结果...秀彬也回覆旼赫：「我们这里也混乱了！！长得真的好帅啊ㅜㅜ下次再见面的话可以一起自拍吗 前辈nim...！」结果旼赫又回复：「秀彬啊！我从现在开始就只等著周五（《音乐银行》播出时间）了。」就期待一下...两人的自拍照啦 XD



（图：KBS、推特＠btob2mh、推特＠TXT_members、CUBE）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻