【第41屆青龍電影獎】影帝成死亡之組！劉亞仁、李炳憲、李政宰、鄭雨盛、黃晸玟五強入圍

＊內有完整入圍名單！

第41屆青龍電影獎昨(11)日揭曉了入圍名單，其中入圍之冠為《南山的部長們》，而競爭最強的男主角獎成了死亡之組。



《南山的部長們》強勢入圍10獎，共11人次，包括最佳作品、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角……等等（李星民與李熙俊同時入圍男配角）。緊追在後的是《魔鬼對決》，李政宰與黃晸玟雙雙入圍最佳男主角角逐影帝，共入圍8個獎項。《密友禁地》（致潤熙）也有7項入圍，《82年生的金智英》則有6項。



最受矚目的莫過於最佳男主角獎，堪稱死亡之組，入圍者包括《收屍人》劉亞仁、《南山的部長們》李秉憲、《魔鬼對決》李政宰與黃晸玟，還有《鋼鐵雨：深潛行動》（鋼鐵雨2：核戰危機）鄭雨盛。這五位演員演技早已受肯定，是各大典禮入圍常客，也都拿過青龍獎影帝，其中黃晸玟還拿了兩次。



女主角的部分，除了已拿過兩次青龍獎影后的《抓住救命稻草的野獸們》全道嬿，《密友禁地》（致潤熙）金喜愛、《政客誠實中》（誠實選舉媽）羅美蘭、《詭憶》申敏兒與《82年生的金智英》鄭有美也將一同競爭，羅美蘭與申敏兒還是首度角逐青龍影后。



受眾較小的藝術電影《Moving On》（남매의 여름밤；兄妹的夏夜）入圍最佳作品、最佳新導演與最佳劇本三大獎，也成為一大亮點。《Moving On》在此前已拿下第24屆釜山國際電影節Netpac Award，也受邀國際各大電影節，稍早也拿下第40屆影評協會獎最佳新導演。



第41屆青龍電影獎將在12月11日於仁川永宗島PARADISE CITY舉行。完整入圍名單如下：

▼最佳作品

《Moving On》、《南山的部長們》、《收屍人》、《密友禁地/致潤熙》、《82年生的金智英》

▼最佳導演

楊宇碩《鋼鐵雨2》、延尚昊《屍速列車：感染半島/屍殺列車》、禹民鎬《南山的部長們》、任大炯《密友禁地/致潤熙》、洪源澯《魔鬼對決》

▼最佳男主角

劉亞仁《收屍人》、李炳憲《南山的部長們》、李政宰《魔鬼對決》、鄭雨盛《鋼鐵雨2》、黃晸玟《魔鬼對決》

▼最佳女主角

金喜愛《密友禁地/致潤熙》、羅美蘭《政客誠實中/誠實選舉媽》、申敏兒《詭憶》，全道嬿《抓住救命稻草的野獸們》、鄭有美《82年生的金智英》

▼最佳男配角

朴正民《魔鬼對決》、申正根《鋼鐵雨2》、柳演錫《鋼鐵雨2》、李星民《南山的部長們》、李熙俊《南山的部長們》

▼最佳女配角

金美京《82年生金智英》，朴慧秀《菜英文沒在怕》，裴宗玉《翻供》，李蕊《屍速列車：感染半島/屍殺列車》，李絮《菜英文沒在怕》

▼最佳新導演

金道英《82年生的金智英》、金楚熙《燦實也多福》、尹丹菲《Moving On》，鄭進泳《雙面追緝》、洪意晶《收屍人》

▼最佳男新人

禹棹煥《神之一手：鬼手篇》、劉台午《堅持》、李奉根《索里歌手》、李學周《歡迎光臨民宿》、洪慶《翻供》

▼最佳女新人

姜末今《燦實也多福》、金素慧《密友禁地/致潤熙》、申賢彬《抓住救命稻草的野獸們》、申惠善《翻供》、李周映《棒球少女》

▼最佳劇本

《Moving On》、《南山的部長們》、《收屍人》、《密友禁地/致潤熙》、《82年生的金智英》

▼最佳拍攝燈光

《鋼鐵雨2》、《南山的部長們》、《魔鬼對決》、《詭憶》、《屍速列車：感染半島/屍殺列車》

▼最佳剪輯

《南山的部長們》、《魔鬼對決》、《致允熙》、《抓住救命稻草的野獸們》、《82年生的金智英》

▼最佳音樂

《南山的部長們》、《魔鬼對決》、《菜英文沒在怕》、《致允熙》、《天文：問天》

▼美術獎《南山的部長們》、《魔鬼對決》、《屍速列車：感染半島/屍殺列車》、《菜英文沒在怕》、《天文：問天》

▼最佳技術

《南山的部長們》（化妝）、《魔鬼對決》（動作）、《屍速列車：感染半島/屍殺列車》（視覺效果）、《白頭山》（視覺效果）、《菜英文沒在怕》（服裝）

（圖：青龍電影獎、各電影公司）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞