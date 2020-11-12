【第41届青龙电影奖】影帝成死亡之组！刘亚仁、李炳宪、李政宰、郑雨盛、黄晸玟五强入围

＊内有完整入围名单！

第41届青龙电影奖昨(11)日揭晓了入围名单，其中入围之冠为《南山的部长们》，而竞争最强的男主角奖成了死亡之组。



《南山的部长们》强势入围10奖，共11人次，包括最佳作品、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角……等等（李星民与李熙俊同时入围男配角）。紧追在后的是《魔鬼对决》，李政宰与黄晸玟双双入围最佳男主角角逐影帝，共入围8个奖项。《密友禁地》（致润熙）也有7项入围，《82年生的金智英》则有6项。



最受瞩目的莫过於最佳男主角奖，堪称死亡之组，入围者包括《收尸人》刘亚仁、《南山的部长们》李秉宪、《魔鬼对决》李政宰与黄晸玟，还有《钢铁雨：深潜行动》（钢铁雨2：核战危机）郑雨盛。这五位演员演技早已受肯定，是各大典礼入围常客，也都拿过青龙奖影帝，其中黄晸玟还拿了两次。



女主角的部分，除了已拿过两次青龙奖影后的《抓住救命稻草的野兽们》全道嬿，《密友禁地》（致润熙）金喜爱、《政客诚实中》（诚实选举妈）罗美兰、《诡忆》申敏儿与《82年生的金智英》郑有美也将一同竞争，罗美兰与申敏儿还是首度角逐青龙影后。



受众较小的艺术电影《Moving On》（남매의 여름밤；兄妹的夏夜）入围最佳作品、最佳新导演与最佳剧本三大奖，也成为一大亮点。《Moving On》在此前已拿下第24届釜山国际电影节Netpac Award，也受邀国际各大电影节，稍早也拿下第40届影评协会奖



第41届青龙电影奖将在12月11日於仁川永宗岛PARADISE CITY举行。完整入围名单如下：

▼最佳作品

《Moving On》、《南山的部长们》、《收尸人》、《密友禁地/致润熙》、《82年生的金智英》

▼最佳导演

杨宇硕《钢铁雨2》、延尚昊《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》、禹民镐《南山的部长们》、任大炯《密友禁地/致润熙》、洪源澯《魔鬼对决》

▼最佳男主角

刘亚仁《收尸人》、李炳宪《南山的部长们》、李政宰《魔鬼对决》、郑雨盛《钢铁雨2》、黄晸玟《魔鬼对决》

▼最佳女主角

金喜爱《密友禁地/致润熙》、罗美兰《政客诚实中/诚实选举妈》、申敏儿《诡忆》，全道嬿《抓住救命稻草的野兽们》、郑有美《82年生的金智英》

▼最佳男配角

朴正民《魔鬼对决》、申正根《钢铁雨2》、柳演锡《钢铁雨2》、李星民《南山的部长们》、李熙俊《南山的部长们》

▼最佳女配角

金美京《82年生金智英》，朴慧秀《菜英文没在怕》，裴宗玉《翻供》，李蕊《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》，李絮《菜英文没在怕》

▼最佳新导演

金道英《82年生的金智英》、金楚熙《灿实也多福》、尹丹菲《Moving On》，郑进泳《双面追缉》、洪意晶《收尸人》

▼最佳男新人

禹棹焕《神之一手：鬼手篇》、刘台午《坚持》、李奉根《索里歌手》、李学周《欢迎光临民宿》、洪庆《翻供》

▼最佳女新人

姜末今《灿实也多福》、金素慧《密友禁地/致润熙》、申贤彬《抓住救命稻草的野兽们》、申惠善《翻供》、李周映《棒球少女》

▼最佳剧本

《Moving On》、《南山的部长们》、《收尸人》、《密友禁地/致润熙》、《82年生的金智英》

▼最佳拍摄灯光

《钢铁雨2》、《南山的部长们》、《魔鬼对决》、《诡忆》、《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》

▼最佳剪辑

《南山的部长们》、《魔鬼对决》、《致允熙》、《抓住救命稻草的野兽们》、《82年生的金智英》

▼最佳音乐

《南山的部长们》、《魔鬼对决》、《菜英文没在怕》、《致允熙》、《天文：问天》

▼美术奖《南山的部长们》、《魔鬼对决》、《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》、《菜英文没在怕》、《天文：问天》

▼最佳技术

《南山的部长们》（化妆）、《魔鬼对决》（动作）、《尸速列车：感染半岛/尸杀列车》（视觉效果）、《白头山》（视觉效果）、《菜英文没在怕》（服装）

（图：青龙电影奖、各电影公司）

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