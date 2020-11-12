「和《金智英》相遇很幸福」鄭有美拿下影評獎最佳女主角與「媽媽」金美京共享榮耀

《82年生的金智英》母女再度同框♡
「第40屆韓國電影評論協會獎」昨(11)日於首爾中區KG塔舉行頒獎典禮，鄭有美（鄭裕美）與金美京「母女檔」均以《82年生的金智英》獲獎。
鄭有美主演的電影《82年生的金智英》，刻劃出女性在社會與家庭地位的不平等，帶給觀眾相當大的共鳴。金美京和她在電影裡的母女互動更是感動人，讓不少觀眾淚灑電影院。母女兩人此次再度同場，分別獲得影評獎女主角獎與女配角獎。
鄭有美在感言提及自己出道後第一個電影獎項就是影評獎，也就是2005年以《智齒》拿下最佳女新人。她還說：「和《82年生的金智英》相遇非常幸福，很感謝在現場邊照顧孩子邊工作的李道英導演，還有一直給予溫暖的工作人員和演員們，我想和《金智英》裡飾演『美淑』的金美京前輩分享這份榮耀。」
金美京則說：「距離上映雖然已經一年多了，但是仍然留下了溫暖且珍貴的記憶。希望能再和好的團隊合作並演出，雖然演戲演了很長一段時間，但越演感到越困難，身為正直的人，要表現出自己的真心還有段距離。特別的是，能和作為我的女兒而遇見的鄭有美一起出席，我感到非常高興和幸福。」
除了鄭有美與金美京，李炳憲（左三）也以《南山的部長們》拿下最佳男主角，朴正民（左二）以《魔鬼對決》拿下男配角，男新人則由《Move the Grave》郭珉奎（左一）拿下。除了郭珉奎，這四位演員稍晚又獲知入圍第40屆青龍電影獎。
第40屆韓國電影評論協會獎完整獲獎名單如下：
最佳作品：《南山的部長們》
最佳導演：任大炯《密友禁地/致潤熙》
最佳新人導演：尹丹菲《Moving On》
最佳男主角：李炳憲《南山的部長們》
最佳女主角：鄭有美《82年生的金智英》
最佳男配角：朴正民《魔鬼對決》
最佳女配角：金美京《82年生金智英》
最佳男新人：郭珉奎《Move the Grave》
最佳女新人：姜末今《燦實也多福》
最佳劇本：任大炯《密友禁地/致潤熙》
最佳攝影：李亨德等《屍速列車：感染半島/屍殺列車》
最佳音樂：金海元《密友禁地/致潤熙》
最佳技術：《屍速列車：感染半島/屍殺列車》
國際評論家聯盟韓國本部獎：洪尚秀《逃亡的女人》
獨立電影支持獎：韓佳藍導演、金美禮導演
功勞電影印象：金鐘元電影評論家
（圖：TVDaily、《82年生的金智英》劇照）
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