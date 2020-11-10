官方溜粉就不對了！MAMAMOO遭節目組利用拉收視率，粉絲憤怒了

用MAMAMOO吊足觀眾胃口，電視台的這一行為讓不少MAMAMOO粉絲憤怒了。

8日播出的《社長的耳朵是驢耳朵》中，MAMAMOO以完整體亮相，還宣傳了新主打曲《AYA》。而11月1日該檔綜藝末尾的預告中就公開了MAMAMOO要出演的消息，引發廣大MAMAMOO粉絲的關注，大家都以為她們要作為新老闆亮相，2分鐘的預告讓粉絲們更加期待節目的播出。



哪知8日播出的內容裡除了前半部份13分鐘的錄製現場花絮之外，再也找不到MAMAMOO的身影，但結尾的下期預告中MAMAMOO又被剪了進去，暗示觀眾們想要再看到MAMAMOO，繼續等待下期節目。



《社長的耳朵是驢耳朵》的一系列「溜粉」操作（溜粉：意指放假消息欺騙粉絲，提高關注度或人氣）惹惱了MAMAMOO的粉絲們，大家紛紛上網討伐節目組和電視台，稱：「可以理解電視台想提高收視率的做法，但讓大家都等了一週了，是不是該給出相應的時長，MAMAMOO這期內容也太少了」、「粉絲不懂MAMAMOO為什麼要上這個節目，也不喜歡你們從上週開始為帶動收視率拉上MAMAMOO的做法」、「別用MAMAMOO和粉絲來拉收視率」等。

「圖：《社長的耳朵是驢耳朵》」

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