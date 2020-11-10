官方溜粉就不对了！MAMAMOO遭节目组利用拉收视率，粉丝愤怒了

用MAMAMOO吊足观众胃口，电视台的这一行为让不少MAMAMOO粉丝愤怒了。

8日播出的《社长的耳朵是驴耳朵》中，MAMAMOO以完整体亮相，还宣传了新主打曲《AYA》。而11月1日该档综艺末尾的预告中就公开了MAMAMOO要出演的消息，引发广大MAMAMOO粉丝的关注，大家都以为她们要作为新老板亮相，2分钟的预告让粉丝们更加期待节目的播出。



哪知8日播出的内容里除了前半部份13分钟的录制现场花絮之外，再也找不到MAMAMOO的身影，但结尾的下期预告中MAMAMOO又被剪了进去，暗示观众们想要再看到MAMAMOO，继续等待下期节目。



《社长的耳朵是驴耳朵》的一系列「溜粉」操作（溜粉：意指放假消息欺骗粉丝，提高关注度或人气）惹恼了MAMAMOO的粉丝们，大家纷纷上网讨伐节目组和电视台，称：「可以理解电视台想提高收视率的做法，但让大家都等了一周了，是不是该给出相应的时长，MAMAMOO这期内容也太少了」、「粉丝不懂MAMAMOO为什么要上这个节目，也不喜欢你们从上周开始为带动收视率拉上MAMAMOO的做法」、「别用MAMAMOO和粉丝来拉收视率」等。

「图：《社长的耳朵是驴耳朵》」

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