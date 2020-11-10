殷志源與圭賢半夜為這個問題從凌晨2點爭論到5點！請客的人都遇到過吧XD

是什麼讓殷志源和圭賢大半夜激烈討論了3個小時?

日前公開的《肩膀舞要跳到什麼時候啊》邀請了殷志源、宋旻浩和P.O擔任嘉賓，這幾人都是人氣綜藝《新西遊記》的成員，他們在一起一定笑料不斷。圭賢和殷志源在錄製完《新西遊記8》之後展開了一番爭論。起因就是之前圭賢在家裡招待宋旻浩和P.O，還特意為兩人下廚做美食，之後幾人一起收拾餐桌、洗碗，聽到這裡殷志源很不解地反問：「收拾不應該請客的人做嗎，為什麼要讓客人幹活？」圭賢聽了殷志源的話之後，很不理解，問道：「連飯後都要我收拾? 」



想法完全不同的圭賢和殷志源為此進行了激烈地討論，主人到底應不應該讓客人一起幫助收拾餐桌呢，這個問題讓他們從深夜2點一直爭論到了5點，但誰都沒有說服對方。殷志源一再強調：「如果一起住的話應該互相配合一起收拾，但客人不是為了收拾來做客的呀。 」



不過當殷志源一個人要面對P.O、圭賢和宋旻浩3個人的時，終歸是失敗了。在宋旻浩家中做客時，三個弟弟為了讓哥哥洗碗先一起做飯，看到弟弟們忙碌的身影，而自己卻一直坐在沙發上休息，殷志源最終還是不好意思地站了起來，吐槽：「你們三個是為了讓我洗碗吧」，乖乖地按照弟弟們的想法去洗碗了。



大家是否也經常請朋友來家中做客呢？遇到這個問題大家是同意圭賢的做法，還是殷志源的做法呢？

「圖：YouTube」

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