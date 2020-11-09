金曜漢新劇《學校2020》製作推遲，敲定明年開播&改名《學校2021》！

今日據KBS電視台人士透露，原計畫今年推出的《學校2020》將改為明年上半年播出，名字也改成《學校2021》，期待金曜漢第一次擔任主演的表現啊！

《學校2020》原本計畫今年3月開拍、8月播出，這次推遲據悉是為了提高作品的完成度，中途經歷了劇本修改。



金曜漢早在今年2月就確定出演，而且劇中角色「金泰鎮」也有著和他相似的角色設定：曾作為青少年代表在中國大陸運動會上獲得銅牌的跆拳道選手。 在父親事業失敗時，自己的腳腕也嚴重負傷，只能放棄運動並轉學至職業高中。

而金曜漢本人就是一名跆拳道選手，還曾在全國少年體育大會中獲得2次金牌，家庭也堪稱跆拳道世家。 隨著電視劇製作的推遲，金曜漢在X1解散之後發行個人單曲、出演綜藝節目，還接拍了網劇《致美麗的我們》並擔任男主角，今年10月作為WEi成員再次出道。



KBS的《學校》從1999年開始陸續製作了7篇，先後捧紅趙寅成、孔劉、李棟旭、金宇彬、南柱赫、陸星材等人，甚至有「明星士官學校」之稱，真的很期待看到金曜漢在《學校2021》里的精彩表現啊！



（圖源：IG@y_haa.n，WEi FB）

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