金曜汉新剧《学校2020》制作推迟，敲定明年开播&改名《学校2021》！

今日据KBS电视台人士透露，原计画今年推出的《学校2020》将改为明年上半年播出，名字也改成《学校2021》，期待金曜汉第一次担任主演的表现啊！

《学校2020》原本计画今年3月开拍、8月播出，这次推迟据悉是为了提高作品的完成度，中途经历了剧本修改。



金曜汉早在今年2月就确定出演，而且剧中角色「金泰镇」也有著和他相似的角色设定：曾作为青少年代表在中国大陆运动会上获得铜牌的跆拳道选手。 在父亲事业失败时，自己的脚腕也严重负伤，只能放弃运动并转学至职业高中。

而金曜汉本人就是一名跆拳道选手，还曾在全国少年体育大会中获得2次金牌，家庭也堪称跆拳道世家。 随著电视剧制作的推迟，金曜汉在X1解散之后发行个人单曲、出演综艺节目，还接拍了网剧《致美丽的我们》并担任男主角，今年10月作为WEi成员再次出道。



KBS的《学校》从1999年开始陆续制作了7篇，先后捧红赵寅成、孔刘、李栋旭、金宇彬、南柱赫、陆星材等人，甚至有「明星士官学校」之称，真的很期待看到金曜汉在《学校2021》里的精彩表现啊！



（图源：IG@y_haa.n，WEi FB）

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