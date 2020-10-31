朴惠蓮編劇曾寫過的職業：《聽音》律師、《皮諾丘》記者、《當你沉睡時》檢察官、《Start-Up》高科技產業

【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

小編自己很喜歡朴惠蓮編劇的作品，有沒有人跟小編一樣，全部都有看過呢？

朴惠蓮編劇執筆的幾部作品有《Dream High》、《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《Page Turner》、《當你沉睡時》和目前正在播出的《Start-Up》。朴編的作品常會提到溫暖的親情、青梅竹馬的感情，更會把社會與道德議題融入劇中，加入具有教育意義的內容，連主角們的職業也都刻畫得很精彩，看完總是會讓人讚嘆與得到很多省思啊！大家就來跟小編回味一下，那些曾寫過的職業吧！



《聽見你的聲音》律師

以法庭戲為背景，通過國選律師張惠成（李寶英 飾）和擁有讀心術的超能力少年朴修夏（李鍾碩 飾）的故事來展現愛情、成長與人間溫暖真情。



《皮諾丘》記者

講述崔仁荷（朴信惠 飾）成為一名真正記者的經歷以及因事故而以假名生活的記者崔達佈（李鍾碩 飾）及沒有接觸過平民的財閥的兒子徐帆潮（金英光 飾）在電視台擔任社會部記者的生活。



《當你沈睡時》檢察官

講述為阻止夢境成為現實而孤軍奮鬥的檢察官丁宰璨（李鍾碩 飾），與可以透過夢境預見他人不幸的女人南洪珠（裴秀智 飾）之間的愛情故事。



目前正在播出的《Start-Up》講述高科技產業創業的故事。第4集播出中，沙盒創投（SAND BOX）代表要從400人中選出擁有CEO資質的40人，把學歷、經歷等全放一邊，現場會出現50個單字，每出現一個...你必須快速寫下和它相關的5個關鍵字，用這樣的方式選出最懂大眾趨勢的人，這些人也擁有CEO資格。這兩週看完播出，真的都會讓人期待之後的故事發展呢！



（圖：KBS《Dream High》、SBS《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《當你沈睡時》tvN《Start-Up》）

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