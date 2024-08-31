李鍾碩給金宇彬&秀智新劇《都會實現嗎》送咖啡車，《學校2013》《當你沉睡時》十年友誼不斷

李鍾碩和金宇彬延續十幾年的友誼令人羨慕，秀智彎腰為金宇彬拍照、不計形象的模樣也超可愛XD

今日上午，正在拍攝新劇《都會實現嗎》的金宇彬和秀智通過個人IG分享片場近況，原來是李鍾碩送來了咖啡車給大家享用。





李鍾碩2012年與金宇彬一起拍攝《學校2013》而結識，成為圈內知名好友，2017年又與秀智搭檔主演口碑劇集《當你沉睡時》，與兩位主角都緣分不淺。

金宇彬留言說「南舜啊謝謝你」，「高南舜」正是《學校2013》裡李鍾碩角色的名字。 秀智則留言道「宰璨xi，謝謝你」，「丁宰璨」是李鍾碩在《當你沉睡時》的角色XD





照片中金宇彬和秀智與工作人員一起在咖啡車前各種合照，氣氛十分和睦。







秀智還調皮地彎下腰仰拍金宇彬，逗得金宇彬哈哈大笑：









這張應該就是秀智攝影作品XD



此外，金宇彬和秀智正在2016年的《任意依戀》之後二度合作，共同主演奇幻浪漫喜劇《都會實現嗎》，講述互相掌握生死大權的情感過剩燈精靈「Genie」（金宇彬 飾）和情感匱乏精靈「佳英」（秀智 飾），圍繞三條不知是幸運還是懲罰的願望展開的故事，劇情不會給人壓力、 只有熟悉的味道。 由「王牌編劇」《黑暗榮耀》金銀淑作家與擅長喜劇的《雞不可失》導演李炳憲導演強強聯手，備受期待，預計今年內通過Netflix與觀眾見面。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞