朴惠莲编剧曾写过的职业：《听音》律师、《皮诺丘》记者、《当你沉睡时》检察官、《Start-Up》高科技产业

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小编自己很喜欢朴惠莲编剧的作品，有没有人跟小编一样，全部都有看过呢？

朴惠莲编剧执笔的几部作品有《Dream High》、《听见你的声音》、《皮诺丘》、《Page Turner》、《当你沉睡时》和目前正在播出的《Start-Up》。朴编的作品常会提到温暖的亲情、青梅竹马的感情，更会把社会与道德议题融入剧中，加入具有教育意义的内容，连主角们的职业也都刻画得很精彩，看完总是会让人赞叹与得到很多省思啊！大家就来跟小编回味一下，那些曾写过的职业吧！



《听见你的声音》律师

以法庭戏为背景，通过国选律师张惠成（李宝英 饰）和拥有读心术的超能力少年朴修夏（李钟硕 饰）的故事来展现爱情、成长与人间温暖真情。



《皮诺丘》记者

讲述崔仁荷（朴信惠 饰）成为一名真正记者的经历以及因事故而以假名生活的记者崔达布（李钟硕 饰）及没有接触过平民的财阀的儿子徐帆潮（金英光 饰）在电视台担任社会部记者的生活。



《当你沈睡时》检察官

讲述为阻止梦境成为现实而孤军奋斗的检察官丁宰璨（李钟硕 饰），与可以透过梦境预见他人不幸的女人南洪珠（裴秀智 饰）之间的爱情故事。



目前正在播出的《Start-Up》讲述高科技产业创业的故事。第4集播出中，沙盒创投（SAND BOX）代表要从400人中选出拥有CEO资质的40人，把学历、经历等全放一边，现场会出现50个单字，每出现一个...你必须快速写下和它相关的5个关键字，用这样的方式选出最懂大众趋势的人，这些人也拥有CEO资格。这两周看完播出，真的都会让人期待之后的故事发展呢！



（图：KBS《Dream High》、SBS《听见你的声音》、《皮诺丘》、《当你沈睡时》tvN《Start-Up》）

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