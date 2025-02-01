JTBC 2025年強檔韓劇：朴寶劍化身拳擊金牌選手、金惠子&孫錫久組CP、李帝勳染銀白髮更帥氣了 韓網熱議「從第一集就好看的劇」，《鬼怪》《信號》《秘密花園》紛紛上榜！得票率最高還是「這一部」

近日有韓國網友分享了自己心中「從第一集就好看的劇」，引來很多網友留言推薦和討論，果然大家心中的經典名單都是相似的！

原PO提名的第一部劇集是由玄彬和河智苑主演的《秘密花園》，在2010年，靈魂交換的設定可謂相當前衛新穎，讓人忍不住一直追下去：



第二部劇是由李鐘奭、李寶英等主演的《聽見你的聲音》，故事圍繞擁有超能力「讀心術」的少年展開，獨特的題材和豐富的劇情吸引了不少觀眾。



第三部是由申河均和呂珍九主演的懸疑犯罪劇《怪物》，講述一對刑警搭檔為了破案而打破原則、逐漸走向怪物邊緣的人性剖析故事，前兩集都是19禁級別，劇情緊張刺激，被不少人譽為2021年必看韓劇之一。



第四部是去年初開播、由李荷妮和李鍾元主演的古裝動作喜劇《夜晚開的花》，講述俏寡婦化身黑夜英雄的故事，鮮活生動的角色從第一集就緊緊抓住觀眾的心。



留言區很多人提名《秘密森林》《Signal 信號》《鬼怪》《背著善宰跑》《Kill Me Heal Me》《金牌救援：Stove League》《夫妻的世界》。









最多人提到的還是《SKY Castle 天空之城》，畢竟第一集的結尾實在是太突然、太震撼了！以至於很多人至今回想起來依舊能聽到BGM「We all lie~」，即便距離2018年11月首播已經過去了6年之久。 期待今年也能看到更多令人印象深刻的好劇、好片！



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