SF9路雲：演唱時哽咽是因為感受到了粉絲的真心
明星 2020年9月1日 星期二12:35 Erin
男團SF9成員路雲拍攝時尚雜誌海報創刊20周年拍攝紀念號封面，展現充滿自信的熟男西裝魅力。
路雲消化了特殊色西裝，更是掀起了瀏海露出整片額頭。在拍攝後所進行的專訪中他也提到：「在演藝圈中一邊活動時所感受到的，比起身材外型，內心鍛鍊得強壯的人應該更帥氣。」路雲更理會到現在這個時代，所有東西都在快速變化中，「在粉絲們面前演唱的時候也有時哽咽，感受到了他們的真心，既感謝同時也覺得抱歉。」
同時還身兼演員的路雲接著說：「演戲讓我的眼界大開，視野變得更廣了，在我這樣的年紀能夠從是這工作也非常的感激，當然同時也感受到背負同樣程度的責任，這責任似乎也代表著我的能力受到認同。」表達了真心的想法。
路雲將演出預計在2021年播出的JTBC電視劇《前輩，請不要擦那支口紅》，被選為主角的他也相當令人期待，而路雲帥氣高挑的形象，無論是服飾、美妝品、食品飲料等多種品牌都爭相邀請他代言產品，人氣無法擋。
照片：路雲, COSMOPOLITAN IG
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