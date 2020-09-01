今「嚇」最懸疑，《惡之花》雙面情人你能夠承受嗎？

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「如果愛了你14年的老公，是冷血殺人魔的話？」

面對最信任的枕邊人，發現他的所有一切皆是『謊言』，你會如何選擇？揭穿，還是裝傻呢？現正熱播的《惡之花》，集結驚悚懸疑、都會愛情、社會寫實等三大元素為題材，更是李準基與文彩元睽違三年再度攜手之作，獨特的人物設定、緊湊不拖沓的節奏及反轉再反轉的劇情，無疑是今夏最受矚目的懸疑愛情劇。

《惡之花》開場就極具震撼，李準基飾演的丈夫白熙成手腳被縛於水中掙扎，而跳入水中營救的妻子車志元（文彩元），眼中卻流露出濃濃悲傷及些微猶豫，似乎在為主線劇情做預告：一個看似完美卻具人格障礙的殺人魔（？）丈夫，與擁有超強洞察力的重案組刑警妻子，在完美表面被拆穿後，該如何分辨哪些是真情？哪些是假愛？又能否重拾以往溫馨甜蜜生活？



「你所看到的真相是真相？」

對於喜歡燒腦劇情的觀眾而言，每集的獨立案件，絕對滿足你的柯南癮，但要小心，反轉的劇情也會讓你發現真相往往不只一個。第一集裡摔落樓梯間陷入昏迷的小男孩，在醒來後卻指認一向疼愛自己的律師父親就是兇手，加上久病且行為詭譎的媽媽，讓整個案情更加撲朔迷離；而第二集的獨居老太太被殺案，案發現場所遺留的種種證據皆指向了18年前的「連州市連環殺人事件」兇手再現，但在女主超強的洞察力下發現，這不過是因為一則媒體報導所產生的模仿殺人案，那麼，兇手到底是誰？是貪圖遺產的嗜賭兒子？還是如同女兒般對老太太照顧有加的社工小姐？你能抽絲剝繭找出隱藏在表面之下的真相嗎？

《惡之花》每週四、五，上午10點，LINE TV全台獨家播出。

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想要完整體驗《惡之花》裡準基歐巴及彩元歐膩炸裂式的演技及富有張力的戲劇畫面，快上LINE TV，註冊會員即可享有專屬戲劇收藏、觀看紀錄功能，再升級VIP會員更享有1080高畫質、無廣告追劇體驗、獨家戲劇搶先看、支援大螢幕、限定活動等多樣福利與功能！當然，除了《惡之花》等熱門的韓劇外，LINE TV內容更是多元百樣：台劇、陸劇、綜藝、電影、動漫、ＢＬ劇……等等任君挑選！現在， LINE TV還推出優惠活動，即日起~9/30，購買VIP季方案會員，可得LINE POINTS 80點 https://bit.ly/2FHyPZt。所以，快快把握好康機會！！接著，小編再多安利幾部已上映和即將播映的好劇吧！





意猶未盡，想要更多「腦洞大開」，還有這部超應景的奇幻懸疑劇：『Missing：他們存在過』，此劇以「失蹤人口」為主題，高洙飾演一位風度翩翩、能言善道還能看見鬼魂的詐欺犯，某天，被股不明的神秘力量引領進入了一個聚集失蹤人口和鬼魂的村莊，在尋找消失屍體的過程中逐一解開謎團，揭發事情的真相。OCN出品的靈異燒腦劇果然不讓觀眾失望，這種自備空調的劇情最適合在炎熱夏季服用。

《Missing：他們存在過》每週日、一，上午10點，LINE TV 準時更新。

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日常生活，除了燒腦外還是需要來點「戀愛」中和，LINE TV多部甜滋滋戀愛韓劇，包含治癒系愛情、青春校園愛情、情境愛情等多樣系列……總有你喜歡的片單：



還記得去年韓國屢創收視新高《優雅的家》裡的霸氣財閥女—毛碩熙嗎？豪爽專懟惡人，惩治反派的手段讓人看了大呼痛快，而飾演毛碩熙的林秀香更因此被封為韓版魏瓔珞；今年，秀香歐膩又有新作品囉，要搭檔單眼皮帥哥金志洙及出演《愛的迫降》「玄彬哥哥」受到高度關注的河錫辰，上演治癒純愛劇《我最漂亮的時候》。林秀香將在劇中飾演一個與《優雅的家》裡截然不同個性的角色：逆來順受的中學美術科實習老師芮智，她從首爾到偏僻郊區學校實習，在這裏同時收獲了學生金志洙及其哥哥河錫辰的愛慕。想知道芮智最後究竟情歸何處？想欣賞林秀香精彩的演技？快點進去瞧瞧！

《我最漂亮的時候》每週四、五，中午12點，LINE TV同步跟播。

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因演出《浪漫醫生金師傅2》而人氣高漲的金旻載，在新劇《你喜歡布拉姆斯嗎》飾演一位才華洋溢的鋼琴家朴俊英，六歲就開始彈鋼琴，從此以後，他不僅榮獲韓國最著名的比賽冠軍，更贏得許多國際比賽。但當他在29歲的夏天遇到蔡頌雅後，生活開始改變了……

《你喜歡布拉姆斯嗎》9月1日起，每週二、三，上午10點，LINE TV準時更新。

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韓國ＢＬ劇第二彈來囉！繼《在你視線停留的地方》之後，又推出以馬拉松為題材的《Mr.Heart》，講述馬拉松明日之星與領跑員之間悸動的愛情與友情。千昇浩飾演除了馬拉松以外，對世上其它事物都毫無興趣，潛力十足的馬拉松選手「振元」，李洗賑則飾演在艱困環境下，依然保持笑容的短跑選手「尚河」，當個性迥異的他們相遇後會激盪出什麼樣的火花？

《Mr.Heart》9月18日起，每週五，上午11點，LINE TV首播獨家。

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情境愛情劇女王李幼梨重磅回歸，在最新力作《謊言的謊言》中飾演一位被誣陷殺害丈夫的財閥媳婦池恩秀，出獄後爲了找回被領養的女兒，重新成為她的新媽媽，所以與女兒的養父姜智敏（延政勳 飾演）展開一段由謊言開始的愛情故事。

《謊言的謊言》9月5日起，每週六、日，上午10點，LINE TV等你一起揭開謊言。

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《圖片：LINE TV》

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