總是被誤會已經結婚了！SJ神童再澄清：「並沒有結，也沒有離！但是總是...有人問我孩子成長的怎樣」
綜藝 2020年9月1日 星期二12:48 Yuan
Super Junior成員神童日前作為嘉賓出演《全知干預視角》。
全炫茂開場就介紹：「雖然求婚了，但是還沒有結婚，Super Junior神童。」引發了全場大爆笑，梁世炯也問：「結婚了還是沒結婚？快點說吧！」神童：「因為現在覺得有點麻煩了，不能直接說結婚了嗎？」
一旁圭賢也說：「有很多人以為已經結過婚，然後離婚了。」神童：「並沒有結，也沒有離！其實都沒關係，但總是有人問我孩子成長的怎樣。」梁世炯：「不是有兩個嗎？」神童也放棄說：「是三個！三個！」全炫茂還開玩笑：「《超人回來了》會不會邀請你出演？」
在節目播出後，「神童結婚」更登上了熱搜，看來大家也都很好奇他的感情狀況啊！神童2010年在Super Junior正規4輯《BONAMANA》的Thanks to中，曾寫下一段按號，之後也被粉絲們破解發現是求婚的內容。雖然最後沒有結果，但還是希望神童會找到命中註定的她，以及自己的幸福啊！（延伸閱讀：Super Junior神童澄清結婚謠言：「曾經訂婚但已經分手了」）
（圖：MBC、IG@earlyboysd）
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留言/評論
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算命說我們神童要等成員都結了, 才有可能結....哈😂😂😂
56分前