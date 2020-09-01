SF9路云：演唱时哽咽是因为感受到了粉丝的真心
明星 2020年9月1日 星期二12:35 Erin
男团SF9成员路云拍摄时尚杂志海报创刊20周年拍摄纪念号封面，展现充满自信的熟男西装魅力。
路云消化了特殊色西装，更是掀起了浏海露出整片额头。在拍摄后所进行的专访中他也提到：「在演艺圈中一边活动时所感受到的，比起身材外型，内心锻炼得强壮的人应该更帅气。」路云更理会到现在这个时代，所有东西都在快速变化中，「在粉丝们面前演唱的时候也有时哽咽，感受到了他们的真心，既感谢同时也觉得抱歉。」
同时还身兼演员的路云接著说：「演戏让我的眼界大开，视野变得更广了，在我这样的年纪能够从是这工作也非常的感激，当然同时也感受到背负同样程度的责任，这责任似乎也代表著我的能力受到认同。」表达了真心的想法。
路云将演出预计在2021年播出的JTBC电视剧《前辈，请不要擦那支口红》，被选为主角的他也相当令人期待，而路云帅气高挑的形象，无论是服饰、美妆品、食品饮料等多种品牌都争相邀请他代言产品，人气无法挡。
照片：路云, COSMOPOLITAN IG
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