金贤重临危不乱救人一命！「紧急处置太优秀救了当时失去意识的患者」
明星 2020年9月1日 星期二09:38 Erin
歌手兼演员的元祖花样美男金贤重，最近除了经营自己的Youtube频道，也宣布10月3日即将举办线上演唱会与粉丝们见面，而8月31日更传出他在紧急时刻因为做出非常好的处置与救援，而挽回一条宝贵生命。
8月31日KBS报导：「8月24日在济州岛的某家日本料理店，主厨失去意识而晕倒了，当时在场的服务人员们都惊慌失措的尖叫了起来，听到这尖叫声有位男子朝患者跑来，确认了一下主厨的身体状况，也将患者的头立起确认他的进气管道畅通，接著解开上衣扣子，也向员工们说「去打119」。」
这位男性在救援队到达之前，持续为身体僵硬的主厨进行按摩，也指挥著现场的应急处理状况，而且他也不间断地与他说话，协助患者尽快恢复意识，119救护车到达之后，他也继续协助的救护队员们后续的工作。这位男子就是之前团体SS501的成员金贤重。
该餐厅高层表示：「因为在场职员们都是年轻的学生们，原本对於这样的紧急状态就比较不知道怎么应对，遇到了金贤重先生这么积极的帮助，挽救了宝贵的生命。因为当时太慌张了，连一句谢谢都还没能好好对他说。」据说金贤重当天是与朋友们用餐完毕后，在餐厅外等待代驾司机时听到尖叫声，赶紧跑来协助。对此，金贤重所属公司只表示，他只是做了该做的事而已，谦虚回应。
照片：HENECIA
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