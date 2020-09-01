《喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌：「金旻載是默默不語，卻直接脫下外套給你的貼心禮貌男」

《喜歡布拉姆斯嗎》在昨8月31日迎來首播，而最近兩位劇中的主角金旻載以及朴恩斌也勤跑許多宣傳行程。在一個電台節目中，兩人也互相談到了對彼此的感覺，並且兩人也互相稱讚彼此。
8月31日下午所播出的SBS電台節目中，邀請了當日正要進行首播的新月火電視劇《喜歡布拉姆斯嗎》中，兩位主角演員金旻載以及朴恩斌以嘉賓身分登場。在節目播出的過程中有一位聽眾發問，希望金旻載與朴恩斌回答「彼此是否曾有被對方感動的事件？」這個問題。
朴恩斌先是起了頭說：「首先告訴大家，金旻載其實有非常多的美談。那是我們一起進行拍攝的時候，有一次我因為太累了所以就坐在那邊，部過那天我的裙子長度是有點短的那種，旻載看了很擔心我，立即就脫下了外套蓋住了我的腿，是一位相當體貼又會照顧人的朋友。」朴恩斌對金旻載的紳士風度大力稱讚。
在一旁的金旻載聽了也接著稱讚起朴恩斌，他說：「朴恩斌只要一來到拍攝現場的瞬間，大家就變得很幸福，除了原本就長得很美，個性又好，演技也很棒，現場工作人員們也都非常喜歡她。」金旻載晚間也透過自己的IG呼籲大家一定要死守首播，金旻載與朴恩斌更是拍下了口罩認證照四連拍。《喜歡布拉姆斯嗎》描述正值29歲警戒線的古典樂學生們，驚險動搖著的夢想與愛情的故事。每周一二晚間10點首播。
照片：SBS《喜歡布拉姆斯嗎》劇照、金旻載IG、SBS FM截圖
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