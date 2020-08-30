11歲就成為練習生！帶你認識已經出道20年的BoA，還是那樣充滿自信個人魅力！

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就算過了20年還保持著初心，才是最厲害的亞洲之星權寶兒！

BoA在25號迎來了她出道滿20周年的紀念日，以10幾歲的小小年紀，獨自一人出道到現在，一路上也經過許多辛苦的故事，就讓我們來一起了解這20年下來一就發光發熱的BoA吧！



紀念日這天她也分享了自己的心情「因為喜歡唱歌、跳舞而開始的演藝之路，彷彿就像前幾天的事一樣，轉眼卻20年了，從某種意義上身為歌手的我才正要成年！」，很感謝粉絲一路的陪伴與支持，就是她最大的動力。



2000年BoA發行了第一張專輯《ID: Peace B》，13歲的她打著SM推出的『SOLO女歌手』頭銜，展現出驚人的爆發力，用優秀的實力來證明自己，更是以二輯《NO.1》成為最年輕獲得SBS大賞的藝人。



站上顛峰的她卻沒有因此怠惰，反而是更努力地進軍日本，創下許多無人能敵的紀錄，包含連續三年獲得日本唱片大獎-金獎、首位連續六年參與紅白大賽的韓國藝人，2008年更是在美國發行專輯，成為第一位進入billboard排行榜的韓國歌手～



創下這麼多佳績的她，也不遺餘力的培養後被人才，擔任了《K-POP STAR 1》、《Voice Korea》等的導師，毫不保留的分享自身經歷，以及提供建議給充滿夢想的後輩們！



就像BoA所說的「未來還有很多時間，只要還有舞台能夠唱歌，就不會放棄機會，請大家繼續支持＆相信她」，還有很多夢想要實現的BoA，一定會持續奔跑著的，FIGHTING～



(圖：IG@boakwon)

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