11岁就成为练习生！带你认识已经出道20年的BoA，还是那样充满自信个人魅力！

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就算过了20年还保持著初心，才是最厉害的亚洲之星权宝儿！

BoA在25号迎来了她出道满20周年的纪念日，以10几岁的小小年纪，独自一人出道到现在，一路上也经过许多辛苦的故事，就让我们来一起了解这20年下来一就发光发热的BoA吧！



纪念日这天她也分享了自己的心情「因为喜欢唱歌、跳舞而开始的演艺之路，彷佛就像前几天的事一样，转眼却20年了，从某种意义上身为歌手的我才正要成年！」，很感谢粉丝一路的陪伴与支持，就是她最大的动力。



2000年BoA发行了第一张专辑《ID: Peace B》，13岁的她打著SM推出的『SOLO女歌手』头衔，展现出惊人的爆发力，用优秀的实力来证明自己，更是以二辑《NO.1》成为最年轻获得SBS大赏的艺人。



站上颠峰的她却没有因此怠惰，反而是更努力地进军日本，创下许多无人能敌的纪录，包含连续三年获得日本唱片大奖-金奖、首位连续六年参与红白大赛的韩国艺人，2008年更是在美国发行专辑，成为第一位进入billboard排行榜的韩国歌手～



创下这么多佳绩的她，也不遗余力的培养后被人才，担任了《K-POP STAR 1》、《Voice Korea》等的导师，毫不保留的分享自身经历，以及提供建议给充满梦想的后辈们！



就像BoA所说的「未来还有很多时间，只要还有舞台能够唱歌，就不会放弃机会，请大家继续支持＆相信她」，还有很多梦想要实现的BoA，一定会持续奔跑著的，FIGHTING～



(图：IG@boakwon)

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