各位同學～這4位女神中，你最想哪一位當你的老師呢？

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懶洋洋的暑期快要過去，是時候要收拾好心情準備開學了～同學們最期待是甚麼呢？是新同學？還是新老師呢？如果有一個美女當班老師，同學們是否就不會缺課了？

在這個新學期，假如讓你選擇一位老師，在這四位中，你最偏心哪一位？有《當我最漂亮的時候》的實習老師林秀香、《Black Dog》的合約制老師徐玄振、《有瑕疵的人們》的體育老師吳漣序和《Alice》的物理教授金喜善（香港觀眾可按此到黃Viu收看），她們都是有著高顏值的老師，不知道同學們能否專心上課呢？

1)：1號《當我最漂亮的時候》林秀香老師

林秀香以實習老師身份第一日來到任教的高中，擁有一副美貌和獨特的舉動，立即讓學生JiSoo對她一見鍾情。林秀香老師更有著一股藝術氣質，醉心於陶藝，這樣的老師是否更受歡迎，會否容易展開師生戀呢？



2)：2號《Black Dog》徐玄振老師

徐玄振入職時，同事都誤以為她是靠關係才受聘，在一間私立高中當一名新人合約制老師，雖然資歷不足，但對教學充滿熱誠。因為她是新人且有靠關係之嫌，不但被同事排斥，還被教學指導欺負，幸好有上司羅美蘭的幫助，學校才沒有失去徐玄振這位好老師。



3)：3號《有瑕疵的人們》吳漣序老師

吳漣序是一位有美貌且性格豪爽的高中體育老師，因為家中有三個花美男的哥哥和弟弟，令她非常討厭英俊的男生(俊俏的男學生要注意！)。不要小看吳漣序老師身型纖瘦，她可是一名女漢子，而且非年輕，不論是同事或是學生，都容易與他們打成一片。



4)：4號《Alice》金喜善教授

與上述三位有點不同的是，金喜善是一位大學物理系教授，聽說她更掌握著「時間旅行」的秘密！雖然她個性有點古怪，對學生十分嚴格，但相信仍然有很多學生報修她的課堂吧～



是不是很難選擇呢？不如先試上她們的課吧！如果香港觀眾想免費觀看《Alice》和《當我最漂亮的時候》，以及重溫《Black Dog》和《有瑕疵的人們》，可以（按此）到黃Viu煲劇平台觀看繁體中文字幕版本喔！

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