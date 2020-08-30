韓劇狗血劇情再升級！泡菜五花肉意麵打臉已經不火了，這次換成了這個XD

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經典韓劇中的「打臉」通常都是「打耳光」，單純的用手甩耳光雖然狠但是觀眾們都已經視覺疲勞了，於是韓國的編劇們紛紛開拓出新的打臉方式。

比如此前大熱的泡菜耳光



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意粉耳光



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大醬耳光



以及五花肉耳光





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連我們抹茶皮膚李壽根都被用冷麵打過臉——



不過這些都統統過時了！最新的打臉神器已經上升到了蛋糕！這一幕出現在了SBS清晨劇《媽媽出軌了》中。 崔恩子（李真雅 飾）聽到兒子李泰宇（徐炫錫 飾）要和吳純情（南伊安 飾）要結婚的消息後火冒三丈，極力反對兩人的婚事。純情從打算離開時，崔恩子舉起蛋糕就往她身上砸，看到女友被媽媽欺負，李泰宇立刻上前阻止，正巧被蛋糕砸在臉上。



這一場景也被觀眾們吐槽為是繼泡菜、土豆餅耳光之後的又一經典狗血畫面，吸引了無數網友的圍觀和討論~不知道被甜甜的蛋糕砸中是不是疼中帶點甜呢，哈哈哈哈~

「圖：《媽媽出軌了》、《全都是泡菜》、《夏娃的愛情》、《認識的哥哥》」

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