當17位男明星性別轉換後！趙寅成、金秀賢太驚艷了；鄭雨盛、車銀優是日系美女？

當17位男明星性別轉換後！趙寅成、金秀賢太驚艷了；鄭雨盛、車銀優是日系美女？

明星   2020年8月28日   星期五11:00   Rui   2

將男女性別對調的性別轉換濾鏡實在是太火了，各家粉絲都紛紛玩起了自家的本命，當這些帥氣爆表的男星們變成女生會是怎樣一番模樣呢?

孔劉：從溫潤大叔變成了溫柔姐姐，顏值依舊在線

曹政奭：很適合演女部長的霸氣姐姐

趙寅成：令人驚豔的大美人，一雙美目含秋水，簡直就是各大浪漫劇女主的最佳人選

李政宰：強勢禦姐，霸道女總裁說的就是他

金秀賢：這就是端莊女主播啊，竟然有徐睿知的影子

金來沅：又冷又颯的職場麗人姐姐

柳俊烈：歐美風美人

Rain：會跳《Gang》的酷姐姐

丁海寅：外形柔美但跆拳道黑帶的實力派

李昇基：很有90年代韓國女星的大氣味道

徐康俊：韓劇中常見的白富美女二形象

車銀優：日系元氣女愛豆

蘇志燮：太有日系大牌女星的味道了

元斌：果然帥和美是一樣的，氣場強大

柳海珍：很會寫書的腦性女作家，倒是比男裝更適合

鄭雨盛：彷彿骨血中流淌的都是溫柔

李秉憲：可以直接去演《Sky Castle》的金老師了

「圖：theqoo」

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留言/評論
  • Hsia Hsia
    小編好厲害😆
    42分前
  • Xian Zhu
    A股市場又現牛市場景 ，H股會唔會跟風，睇睇大家講D乜 https://chat.whatsapp.com/BxihF4H543fEjYYCceKuZi
    1小時前
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