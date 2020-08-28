[有片]《青春記錄》朴寶劍走上米蘭時裝周！男神也嘆：「減重好難！沒人看到時我也偷偷吃東西……」
韓劇 2020年8月28日 星期五11:38 Erin
即將於8月31日正式入伍服役的朴寶劍，因肺炎疫情呼籲大家別前往送行，就連原本應為即將首播的《青春記錄》舉辦的線上記者會也取消了，所以大家應該好一段時間無法看到朴寶劍了，不過先來看朴寶劍的米蘭走秀影片吧！
《青春記錄》劇中朴寶劍所飾演的角色謝慧俊，是位小有名氣的模特兒，但心中卻懷抱著成為演員的夢想。為了飾演劇中的模特兒角色，朴寶劍作了許多努力，更前往米蘭進行時裝周的Run way走秀。到達米蘭之後，只見朴寶劍換上一套一套充滿特色的服裝，有些是設計款並非量產，他也為大家一套套說明身上服裝穿搭的重點，感覺已經非常有時尚概念。
為了演出這個角色，朴寶劍也作出許多努力。從影片以及預先公開的劇照中可看出朴寶劍的臉形更加削瘦，為了上鏡頭好看他更是積極進行減重節食。「要演出這角色，最困難的應該是食譜管理（減重）。」接著朴寶劍有點尷尬地笑了起來，說：「其實大家沒看到的時候我也偷偷吃東西了…」完全不說謊的男神真是太可愛了。
朴寶劍換上了許多不同造型，也細心為大家解釋造型的亮點，譬如領巾、帽子、眼鏡以及一些金屬配飾等等。為了走上伸展台，朴寶劍說也參考了很多模特兒走秀的影片，但他謙虛地表示「還是覺得自己有很多不足」。他更表示他認為可以參考一下歷史劇，走在伸展台上要有自己就是王的那種感覺，也提到了自己曾演出的《雲畫的月光》中的李煐。
朴寶劍將於8月31日正式入伍，雖然一般藝人們在入伍時都會向前來送行的粉絲們揮手打招呼，或是拿下帽子向大家問候，不過朴寶劍所屬公司表示這些行為都將被省略，只會簡單入伍，對所有粉絲感到抱歉，但為保持社交距離等規定，希望大家能體諒這艱難時期的決定。朴寶劍入伍前最後作品《青春記錄》也即將於9月7日首播。
照片：tvN
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