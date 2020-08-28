金喜善上電台自爆！12歲愛女長得一點都不像自己，而且比起媽媽更喜歡BTS的柾國XD
明星 2020年8月28日 星期五10:21 HARU
就算媽媽是金喜善，也比不上柾國歐巴來得重要阿XDD
即將撥出的SBS韓劇《Alice》（這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！），女主角金喜善上電台節目《兩點出逃Cultwo Show》作為嘉賓宣傳新戲，在DJ的詢問下，金喜善也難得分享家庭的近況，內容卻意外笑翻大家～
DJ先是問了「女兒長得像你嗎？」，金喜善則是大方表示〝孩子跟我長得不像，婆家的基因太強了，因此女兒長得很像爸爸，所以讓她不敢再生第二胎〞，此話一出引得全場一陣笑聲XD
接著再問到「當12歲的女兒知道自己的媽媽是名人的時候，有什麼反應？」，金喜善則表示〝女兒沒有特別的感覺，就是單純一般的媽媽而已〞！
金喜善還自己爆料〝對於女兒來說，自己的媽媽是演員其實無所謂，更在意的反而是自己的偶像防彈少年團，尤其超喜歡柾國的照片，對於我的照片不太關心XD〞，完全看得出媽媽的無奈，不愧是BTS魅力無法擋阿～
(圖：IG@lovely.katie.k、IG@bts.bighitofficial、SBS)
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