当17位男明星性别转换后！赵寅成、金秀贤太惊艳了；郑雨盛、车银优是日系美女？
明星 2020年8月28日 星期五11:00 Rui
将男女性别对调的性别转换滤镜实在是太火了，各家粉丝都纷纷玩起了自家的本命，当这些帅气爆表的男星们变成女生会是怎样一番模样呢?
孔刘：从温润大叔变成了温柔姐姐，颜值依旧在线
曹政奭：很适合演女部长的霸气姐姐
赵寅成：令人惊艳的大美人，一双美目含秋水，简直就是各大浪漫剧女主的最佳人选
李政宰：强势御姐，霸道女总裁说的就是他
金秀贤：这就是端庄女主播啊，竟然有徐睿知的影子
金来沅：又冷又飒的职场丽人姐姐
柳俊烈：欧美风美人
Rain：会跳《Gang》的酷姐姐
丁海寅：外形柔美但跆拳道黑带的实力派
李升基：很有90年代韩国女星的大气味道
徐康俊：韩剧中常见的白富美女二形象
车银优：日系元气女爱豆
苏志燮：太有日系大牌女星的味道了
元斌：果然帅和美是一样的，气场强大
柳海珍：很会写书的脑性女作家，倒是比男装更适合
郑雨盛：彷佛骨血中流淌的都是温柔
李秉宪：可以直接去演《Sky Castle》的金老师了
「图：theqoo」
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