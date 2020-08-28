游泳小鮮肉報到！SF9輝映＆ASTRO文彬＆鄭新惠合作演出網劇《人魚王子：The Beginning》～

游泳小鮮肉報到！SF9輝映＆ASTRO文彬＆鄭新惠合作演出網劇《人魚王子：The Beginning》～

韓劇   2020年8月28日   星期五11:00   HARU   1

SF9的輝映除了歌唱實力外，還將展現作爲演員的全新魅力～

27號FNC娛樂公司表示，SF9的輝映將演出網路電視劇《人魚王子：The Beginning》，正式挑戰演技，讓人相當期待！

網劇《人魚王子》主要是在講述正在畢業旅行的女主角（鄭新惠演出），偶遇充滿神秘感的男主角（文彬演出），而展開一連串推理夢幻的羅曼史電視劇，在Youtube上的點擊量已突破500萬次了！

而在《人魚王子:The Beginning》中，輝映則是演出高冷總是獨自一人的尹健（音譯），也是男主角最親密的好朋友，在游泳和愛情方面都是彼此的競爭對手～

身為SF9的Rapper，輝映在作詞、作曲、Rap上面都有很優秀的表現，現在又將多一個演員的身分，讓人充滿期待，而《人魚王子:The Beginning》預計9月開拍，11月播出，敬請期待！

(圖：IG@sf9official、FNC、IG@moon_ko_ng、IG@bonheur_sinhye_may)

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留言/評論
  • Xian Zhu
    A股市場又現牛市場景 ，H股會唔會跟風，睇睇大家講D乜 https://chat.whatsapp.com/BxihF4H543fEjYYCceKuZi
    1小時前
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