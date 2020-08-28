游泳小鲜肉报到！SF9辉映＆ASTRO文彬＆郑新惠合作演出网剧《人鱼王子：The Beginning》～
韩剧 2020年8月28日 星期五11:00 HARU
SF9的辉映除了歌唱实力外，还将展现作爲演员的全新魅力～
27号FNC娱乐公司表示，SF9的辉映将演出网路电视剧《人鱼王子：The Beginning》，正式挑战演技，让人相当期待！
网剧《人鱼王子》主要是在讲述正在毕业旅行的女主角（郑新惠演出），偶遇充满神秘感的男主角（文彬演出），而展开一连串推理梦幻的罗曼史电视剧，在Youtube上的点击量已突破500万次了！
而在《人鱼王子:The Beginning》中，辉映则是演出高冷总是独自一人的尹健（音译），也是男主角最亲密的好朋友，在游泳和爱情方面都是彼此的竞争对手～
身为SF9的Rapper，辉映在作词、作曲、Rap上面都有很优秀的表现，现在又将多一个演员的身分，让人充满期待，而《人鱼王子:The Beginning》预计9月开拍，11月播出，敬请期待！
(图：IG@sf9official、FNC、IG@moon_ko_ng、IG@bonheur_sinhye_may)
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