無厘頭漫改喜劇《別放精神線》輕鬆又解壓！李鎭赫、權玄彬等主演
韓劇 2020年8月29日 星期六09:09 ZJM
《加油吧威基基》之後好久沒看到這麼爆笑的喜劇了！ #別放精神線 #李鎭赫 #權玄彬
《別放精神線》改編自十年突破28億點擊量的同名人氣網漫，由李鎭赫、李垂珉（李秀敏）、鄭尚勛、李賢怡、權玄彬、洪菲拉、孫世彬七人主演，顏值身材都非常養眼。
李鎭赫飾演熱衷李小龍的大學生，李垂珉飾演狂熱追星的高三生，鄭尚勛飾演有隱藏面貌的上班族，李賢怡飾演外冷內熱的酷美主婦，權玄彬飾演人氣組合主唱。 另外兩位新人演員也擔當重要戲份：洪菲拉飾演財閥集團大小姐，孫世彬飾演大小姐的秘書。
七位主演的關係巧妙交織，誇張的戲劇衝突和神態動作將每個人物形象塑造得鮮活立體，更容易讓觀眾一下記住，所以都說情景喜劇是絕妙的挖掘培養新人的作品類型。
《別放精神線》一共10集，每集30分鐘，已陸續通過JTBC電視台以及Seezn、YouTube、Facebook平臺播出。強推哦！
圖：seezn、IG@lululala_storylab、IG@ljh_babysun、IG@bira__h、IG@zzin_pd
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