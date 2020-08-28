2000年之後現象級韓劇裡的男主們！看看是不是你們這些年換過的「現任男友」XD

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所謂現象級電視劇，就是一度造成萬人空巷的場面，影響極深的作品。 韓國各大電視台每年都會推出不少韓劇，但能稱得上現象級的其實也沒有幾部，而出演這些電視劇的主人公，尤其是男主角就一躍成為了國民男神，各位女觀眾的「現男友」。

作為專業韓劇粉，看一部劇換一個老公是「基本素養」，2000年之後播出的現象級韓劇裡，女觀眾們又換了哪些老公呢?

2004年夏季：《巴黎戀人》朴信陽



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「寶寶，我們走」，這句話當年不知道迷倒多少人。 金恩淑編劇所寫的作品中無法逾越的高山之作。

2004冬季：《天國的階梯》權相宇



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作為韓國公認的吐字不清楚的兩位演員權相宇和崔智友，兩人合作的虐戀《天國的階梯》絲毫沒有因為兩人的發音問題而被觀眾不喜。 權相宇的那句「愛情，一定會回來」成為了經典。

2004年冬季：《巴厘島的日子》趙寅成



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趙寅成扮演的不懂事富二代鄭在民引領了喇叭褲、雙肩背包的時尚潮流。 幼稚卻癡情的純真大男孩模樣真的是讓所有女觀眾母愛大爆發，就是結局實在太慘，看完傷心到難以入眠。

2005夏季：《我的名字叫金三順》炫彬



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當年胖胖又平凡的金三順讓多少女觀眾將自己代入其中啊，和帥氣霸道的炫彬談了一場隔著螢幕的戀愛。

2005年夏季：《我的女孩》李準基



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雖然是男二，但人氣絲毫不輸男一號李棟旭，甚至隱隱有蓋過他風頭的跡象。 長髮、十字耳環是最經典的造型之一，從那時起大家才發現原來「漂亮」也能形容男人。

2007年夏季：《咖啡王子一號店》孔劉



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哪怕是放到13年後的今天來看，孔劉扮演的崔漢傑也完全不土，也是女扮男裝類型影視劇裡無法超越的存在。

2009年上半年：《花樣男子》李敏鎬



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讓全韓國，不，讓全亞洲的女生都陷入迷戀中的具俊表，有錢有顏還癡情，誰不愛呢? 新人李敏鎬一舉登上國民男神的級別。

2009年下半年：《善德女王》金南佶



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很多觀眾心目中的「人生史劇」里的最佳男主，「悲壯美」、「恍惚美」的完美代言人。

2010年秋季：《秘密花園》炫彬



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炫彬真的有大男主的命運，《金三順》之後就事業進入低谷的他又憑藉這部劇人氣重返巔峰。 《秘密花園》也是浪漫喜劇中的傳奇式存在。

2012年冬季：《擁抱太陽的月亮》金秀賢



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當時流行一句話，金秀賢皺眉我就心疼，金秀賢一哭我比他哭得還大聲。 他的超絕感情戲太引人入勝了。

2014年冬季：《來自星星的你》金秀賢



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韓劇開啟了「人類男神」到「特異功能男神」的新時代，普通人類已經無法滿足觀眾了，韓流大功臣-都教授。

2016年冬季：《太陽的後裔》宋仲基



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金恩淑編劇又造就出一名毒品一般讓人沉迷到不可自拔的男主角柳時鎮大尉，宋仲基登場的任何一個場景都是高光時刻，看得女觀眾們臉紅心跳。

2016年冬季：《鬼怪》孔劉



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當年誰還不是「鬼怪的女人」?

2019年冬季：《愛的迫降》炫彬



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炫彬，又是炫彬！演技比之前更細膩的他完美演繹了霸氣與可愛並存，撒起嬌來比女人還讓人心動的軍二代角色。

「圖：各大電視劇截圖」

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