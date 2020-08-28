2000年之后现象级韩剧里的男主们！看看是不是你们这些年换过的「现任男友」XD

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所谓现象级电视剧，就是一度造成万人空巷的场面，影响极深的作品。 韩国各大电视台每年都会推出不少韩剧，但能称得上现象级的其实也没有几部，而出演这些电视剧的主人公，尤其是男主角就一跃成为了国民男神，各位女观众的「现男友」。

作为专业韩剧粉，看一部剧换一个老公是「基本素养」，2000年之后播出的现象级韩剧里，女观众们又换了哪些老公呢?

2004年夏季：《巴黎恋人》朴信阳



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「宝宝，我们走」，这句话当年不知道迷倒多少人。 金恩淑编剧所写的作品中无法逾越的高山之作。

2004冬季：《天国的阶梯》权相宇



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作为韩国公认的吐字不清楚的两位演员权相宇和崔智友，两人合作的虐恋《天国的阶梯》丝毫没有因为两人的发音问题而被观众不喜。 权相宇的那句「爱情，一定会回来」成为了经典。

2004年冬季：《巴厘岛的日子》赵寅成



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赵寅成扮演的不懂事富二代郑在民引领了喇叭裤、双肩背包的时尚潮流。 幼稚却痴情的纯真大男孩模样真的是让所有女观众母爱大爆发，就是结局实在太惨，看完伤心到难以入眠。

2005夏季：《我的名字叫金三顺》炫彬



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当年胖胖又平凡的金三顺让多少女观众将自己代入其中啊，和帅气霸道的炫彬谈了一场隔著萤幕的恋爱。

2005年夏季：《我的女孩》李准基



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虽然是男二，但人气丝毫不输男一号李栋旭，甚至隐隐有盖过他风头的迹象。 长发、十字耳环是最经典的造型之一，从那时起大家才发现原来「漂亮」也能形容男人。

2007年夏季：《咖啡王子一号店》孔刘



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哪怕是放到13年后的今天来看，孔刘扮演的崔汉杰也完全不土，也是女扮男装类型影视剧里无法超越的存在。

2009年上半年：《花样男子》李敏镐



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让全韩国，不，让全亚洲的女生都陷入迷恋中的具俊表，有钱有颜还痴情，谁不爱呢? 新人李敏镐一举登上国民男神的级别。

2009年下半年：《善德女王》金南佶



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很多观众心目中的「人生史剧」里的最佳男主，「悲壮美」、「恍惚美」的完美代言人。

2010年秋季：《秘密花园》炫彬



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炫彬真的有大男主的命运，《金三顺》之后就事业进入低谷的他又凭藉这部剧人气重返巅峰。 《秘密花园》也是浪漫喜剧中的传奇式存在。

2012年冬季：《拥抱太阳的月亮》金秀贤



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当时流行一句话，金秀贤皱眉我就心疼，金秀贤一哭我比他哭得还大声。 他的超绝感情戏太引人入胜了。

2014年冬季：《来自星星的你》金秀贤



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韩剧开启了「人类男神」到「特异功能男神」的新时代，普通人类已经无法满足观众了，韩流大功臣-都教授。

2016年冬季：《太阳的后裔》宋仲基



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金恩淑编剧又造就出一名毒品一般让人沉迷到不可自拔的男主角柳时镇大尉，宋仲基登场的任何一个场景都是高光时刻，看得女观众们脸红心跳。

2016年冬季：《鬼怪》孔刘



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当年谁还不是「鬼怪的女人」?

2019年冬季：《爱的迫降》炫彬



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炫彬，又是炫彬！演技比之前更细腻的他完美演绎了霸气与可爱并存，撒起娇来比女人还让人心动的军二代角色。

「图：各大电视剧截图」

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