《惡之花》劇本已完成至16集！李準基：「第一次對自己的作品如此期待」
韓劇 2020年8月28日 星期五08:59 Erin
由演員李準基所主演的電視劇《惡之花》，本周播出第9與第10集，劇情已經進入後半部，為追查當年真相，挽回太太的低迷心情，劇情相當緊張。而李準基演員日前也透過IG直播與粉絲們報告最近的拍攝進度。
演員李準基對於下周自己主演的電視劇《惡之花》即將停播一集，日前透過線上直播的方式向粉絲們說明。李準基說：「目前劇本已經出到第16集了，所以想盡快拍攝完成，情感也投入高漲了更是如此。但是大家也知道遇上了這令人無可奈何的狀況。」而針對劇本已經到了第16集，他說：「只是看了劇本都感到鼻頭酸酸的。」除了期待感，還有著一分感動。
目前在韓國肺炎疫情再度擴散，因此許多電視劇以及綜藝節目的拍攝都紛紛中斷，李準基正在拍攝中的《惡之花》也遇到相同狀況。「似乎是不可避免的需要停播了，這段期間我們也會努力調整，只為提供更優質的內容給大家。一星期的休息時間我認為就當作是再充電，之後將更集中於呈現演戲與演員們的契合。」李準基也安慰著因停播而有些失望的粉絲們。
他也說：「雖是我自己的作品，我還是第一次這麼期待著。這也是第一次我不透過監看螢幕看自己的演出，相信製作團隊並且集中在這個角色裡。」李準基更透露他也像觀眾們一樣，透過電視看自己的演出，「我看得相當開心，每次看的時候自己也覺得起雞皮疙瘩。不透過監看螢幕看自己的效果似乎不錯。」
照片：李準基 IG
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