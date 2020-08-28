黃石正拍寫真秀健美肌肉！透露健身契機：「50歲之後產生了被拋棄的感覺」

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從外形到思想都非常帥氣的 #黄石正，真的太給人鼓舞啦！

26日，月刊雜誌《Woman Sense》公開了與黃石正合作拍攝的寫真和採訪。 今年虛歲50歲的黃石正因為參加健美大賽而受到矚目，寫真中的她穿上貼身剪裁的衣物，展現出健美有力、挺拔優雅的身體曲線：



黃石正在採訪中透露了開始健身的原因：「40代中段之後開始感受到身體的彼岸花，50歲之後覺得自己彷彿是被拋棄的人。 感覺自己寒酸潦倒，整個人生都過得很失敗。 」

被問到通過這次挑戰希望傳遞什麼資訊時，黃石正表示：「社會製造的漂亮、纖細、柔弱的形象，究竟能否看做是女性美的定義? 我希望這個世界對女性的評價標準更加多樣，希望能說出，我在50歲挑戰健身的模樣也是女性之美的一種。 」



黃石正是演藝圈知名的單身女性，但她對愛情從未失去渴望：「我對於戀愛非常熱情。 但也許因為成長過程中沒有接受過愛，所以不太懂如何給予和接受愛。 」

最後黃石正表示：「從這次挑戰開始，我會一直嘗試變化、為變得更加成熟而不停挑戰，直到死的那一天。 希望大家看到這樣的我能獲得勇氣和力量。 」



勇於挑戰的黃石正真的太棒啦！

（圖源：Woman Sense）

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