古裝新手vs古裝老手：俞利有望與丁一宇攜手主演新古裝劇《綁匪－盜取命運》

丁一宇又要回歸古裝？還當了綁匪不小心綁走翁主俞利？這個故事好像滿有趣的～！
正在拍攝SBS迷你劇《暫緩離別，一週》的少女時代成員俞利（權俞利），昨（26）日又傳出收到新劇邀約，有望演出古裝劇《綁匪－偷走命運》與丁一宇合作，雙方均考慮出演中。
《綁匪－盜取命運》（暫譯）原文「보쌈-운명을 훔치다」，其中「보쌈」是指某種古時的習俗，娶不到妻子的單身漢會綁走寡婦帶回家當作妻子。電視劇背景設定在光海君在位的朝鮮時代，講述一名綁匪誤綁了翁主後，扭轉人生的跌宕故事，主旨欲描繪當時社會上欺壓賤民與女性等弱者的現象，並詮釋他們在逆境中努力奮鬥的人生與愛情故事。由《前女友俱樂部》、《復仇者社交俱樂部》權錫璋導演執導，《湛藍的天》金智秀與朴哲編劇執筆。
俞利有望演出女主角翁主「秀景」，為光海君與昭儀尹氏所生，從小就不喜歡向男孩子認輸的她，總樹立著翁主的威嚴，在待嫁年華與喜歡的對象聯姻，卻在洞房前就成了寡婦。俞利未曾演過古裝劇，《綁匪－盜取命運》有機會成為她的首部古裝之作，粉絲們也相當好奇俞利的翁主扮相。
丁一宇則有望演出男主角「巴宇」，是專門將無法改嫁的寡婦綁到她們心上人手中的「愛的傳令使者」，看似是熟練各種壞事的街頭流氓，但他背後卻有段辛酸故事。原來在他年幼時，家族被小人誣陷慘遭滅門，獨自脫逃後也只能隱姓埋名在社會底層過日子。丁一宇和俞利相反，古裝作品可不少，甚至好幾部可稱上是代表作，包括《擁抱太陽的月亮》、《更夫日誌》與《獬豸》。
由於《綁匪－盜取命運》故事設定相當特別，俞利與丁一宇是否會接演，動向十分受到矚目。若選角與編排順利，該劇預計在明年上半年和觀眾見面。
（圖：SMTOWN、丁一宇IG@jilwww、丁一宇官網、MBC、SBS）
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