古装新手vs古装老手：俞利有望与丁一宇携手主演新古装剧《绑匪－盗取命运》

丁一宇又要回归古装？还当了绑匪不小心绑走翁主俞利？这个故事好像满有趣的～！
正在拍摄SBS迷你剧《暂缓离别，一周》的少女时代成员俞利（权俞利），昨（26）日又传出收到新剧邀约，有望演出古装剧《绑匪－偷走命运》与丁一宇合作，双方均考虑出演中。
《绑匪－盗取命运》（暂译）原文「보쌈-운명을 훔치다」，其中「보쌈」是指某种古时的习俗，娶不到妻子的单身汉会绑走寡妇带回家当作妻子。电视剧背景设定在光海君在位的朝鲜时代，讲述一名绑匪误绑了翁主后，扭转人生的跌宕故事，主旨欲描绘当时社会上欺压贱民与女性等弱者的现象，并诠释他们在逆境中努力奋斗的人生与爱情故事。由《前女友俱乐部》、《复仇者社交俱乐部》权锡璋导演执导，《湛蓝的天》金智秀与朴哲编剧执笔。
俞利有望演出女主角翁主「秀景」，为光海君与昭仪尹氏所生，从小就不喜欢向男孩子认输的她，总树立著翁主的威严，在待嫁年华与喜欢的对象联姻，却在洞房前就成了寡妇。俞利未曾演过古装剧，《绑匪－盗取命运》有机会成为她的首部古装之作，粉丝们也相当好奇俞利的翁主扮相。
丁一宇则有望演出男主角「巴宇」，是专门将无法改嫁的寡妇绑到她们心上人手中的「爱的传令使者」，看似是熟练各种坏事的街头流氓，但他背后却有段辛酸故事。原来在他年幼时，家族被小人诬陷惨遭灭门，独自脱逃后也只能隐姓埋名在社会底层过日子。丁一宇和俞利相反，古装作品可不少，甚至好几部可称上是代表作，包括《拥抱太阳的月亮》、《更夫日志》与《獬豸》。
由於《绑匪－盗取命运》故事设定相当特别，俞利与丁一宇是否会接演，动向十分受到瞩目。若选角与编排顺利，该剧预计在明年上半年和观众见面。
（图：SMTOWN、丁一宇IG@jilwww、丁一宇官网、MBC、SBS）
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