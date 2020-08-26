鄭有美&南柱赫主演《保健老師安恩英》人物劇照公開，帶給你全新的世界觀！
韓劇 2020年8月26日 星期三10:38 MiJimin
【多圖】故事設定令人好奇，小編也特別期待 #鄭有美 的表現，大家有看過預告了嗎～？（新劇：非常校護檔案）
新劇《保健老師安恩英》在公開預告之後，緊接著又釋出了一系列劇照，讓網友們對這齣劇更加好奇。
《保健老師安恩英》是一部驅魔奇幻喜劇，講述一位名字平凡無奇，卻有著超強捉鬼能力的保健老師，在新任職的高中裡發現了一些非比尋常的神秘事件，用新穎有趣的方式驅魔的故事。
▼中字預告，9月25日首播：
【人物簡介】
▼鄭有美飾演保健老師「安恩英」，能夠看見凡人看不到的特殊現象，善用自己的本事兼職擔任抓鬼驅魔師，是個勇敢又開朗的人物。
在別人看來是玩具，卻是女主用來降魔的寶劍～
▼南柱赫飾演漢語老師「洪仁表」，外型帥氣迷人，小時候因為交通事故而瘸了一條腿，後來到爺爺創辦的學校工作，等同於是學校的掌權者，和安恩英一起解決學校所遇到的問題。
整體造型偏向復古，也讓人對這間學校的時代背景更加好奇。
其他劇照
（圖：官方劇照）
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