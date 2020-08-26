郑有美&南柱赫主演《保健老师安恩英》人物剧照公开，带给你全新的世界观！
韩剧 2020年8月26日 星期三10:38 MiJimin
【多图】故事设定令人好奇，小编也特别期待 #郑有美 的表现，大家有看过预告了吗～？（新剧：非常校护档案）
新剧《保健老师安恩英》在公开预告之后，紧接著又释出了一系列剧照，让网友们对这出剧更加好奇。
《保健老师安恩英》是一部驱魔奇幻喜剧，讲述一位名字平凡无奇，却有著超强捉鬼能力的保健老师，在新任职的高中里发现了一些非比寻常的神秘事件，用新颖有趣的方式驱魔的故事。
▼中字预告，9月25日首播：
【人物简介】
▼郑有美饰演保健老师「安恩英」，能够看见凡人看不到的特殊现象，善用自己的本事兼职担任抓鬼驱魔师，是个勇敢又开朗的人物。
在别人看来是玩具，却是女主用来降魔的宝剑～
▼南柱赫饰演汉语老师「洪仁表」，外型帅气迷人，小时候因为交通事故而瘸了一条腿，后来到爷爷创办的学校工作，等同於是学校的掌权者，和安恩英一起解决学校所遇到的问题。
整体造型偏向复古，也让人对这间学校的时代背景更加好奇。
其他剧照
（图：官方剧照）
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