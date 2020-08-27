《我獨自生活》裡的粉紅都不是真的！孫淡妃：成勛非常好，但我真沒和他談戀愛

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孫淡妃和成勛在《我獨自生活》中的一連串曖昧互動讓觀眾們猜測「這兩人是不是偷偷戀愛了」，相關話題一度登上韓網熱搜，這次孫淡妃親自在直播中講明兩人的關係。

日前，孫淡妃通過IG進行了直播，一個人喝著白酒和粉絲們暢聊。 眾人最關注的自然是不久前傳出的她和成勛之間的緋聞。 兩人之前在《我獨自生活中》中互動不平凡，同車的他們洋溢著粉紅信號，連演播室的嘉賓都很吃驚。 孫淡妃開車很緊張，坐在一旁的成勛一直提醒她，眼神很是耐人尋味，後面遇到紅燈時，成勛幫忙提醒剎車，而且稱讚女方車開得很好，還寵溺地摸著女方的頭，女方顯得很害羞，這看起來十足就是一對熱戀中小情侶親暱的場景。 也難怪會引得觀眾猜測不已，畢竟他們的互動實在是太自然、甜蜜了。



這次孫淡妃就在直播中解釋，稱：「我和成勛是非常好的朋友，他人非常好，但絕對不是那種關係，真的不是。 」否認了與成勛的戀情，孫淡妃又強調目前處於單身狀態，還沒有男朋友。



提及近況，孫淡妃說道：「今天（25日）剛剛錄完《我獨自生活》，下周還被邀請參加李章宇篇，學習料理，希望大家多多關注。 」孫淡妃的另一個身份是歌手，但她已經許久沒發新曲了，對此她也向期待她出新專輯的粉絲解釋：「我也想出專輯，不過更想要演戲，如果還有像《山茶花開時》中香美一樣的角色的話，我一定會展現更好的演技給大家。 」

「圖：孫淡妃IG、《我獨自生活》」

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