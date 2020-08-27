姜棟元＆宋康昊＆裴斗娜合演日本導演是枝裕和的新電影《BROKER》！
電影 2020年8月27日 星期四08:00 Sani
#是枝裕和 導演第一次拍攝韓國電影，找來演員 #姜棟元 、# 宋康昊 、 #裴斗娜 合作，這陣容都讓人不得不看啊！
據悉，是枝裕和導演從5年前開始就在和韓國製作組一起構思《BROKER》的劇本，故事圍繞無法養育小孩的人與允許匿名留下小孩的「Baby Box」展開。
姜棟元和宋康昊在電影《義兄弟》中有過合作，裴斗娜則出演過是枝裕和導演的另一部電影《空氣人形》，三位在韓國相當有地位的大咖級演員與擅長拍攝平淡卻動人日常的導演是枝裕和首都合作，令人期待滿滿。
是枝裕和表示自己是在釜山電影節第一次見到宋康昊，在姜棟元因工作到東京時第一次見到姜棟元，之後一直保持交流並逐漸產生了一起拍電影的念頭；和裴斗娜則是在2009年合作之後決定，下一次合作要請她演人類角色。 「《BROKER》是圍繞baby box的故事。目前我在腦海中用這三位演員進行劇本創作，心情非常激動。我希望拍出一部既緊張刺激又有溫暖和哀切的電影，與大家分享這份激動。 」
《BROKER》將由Zip Cinema擔任製片、CJ ENM擔任投資發行，預計2021年開拍。
（圖源：YG，CJ，SBD，裴鬥娜SNS）
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