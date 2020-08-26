《玩什么好呢？》这段太好笑！刘在锡、Jessi为了艺名一直争论、「知美刘」除了制作人外...还变身韩文老师！ 新剧《私生活》徐玄&高庚杓「高富帅美CP」确定出演人气综艺《认识的哥哥》！ 出道 11 年后第一次⋯⋯前 T-ARA 主唱昭妍将只身发片！ Red Velvet Joy穿「女性主义者」T恤遭韩男YouTuber攻击：「一边强调自己性感，一边反对女性商品化? 」 在韩黑人艺人Sam Okyere旧事被扒，同意性骚扰女星留言+加纳先看身材！圭贤曾吐槽：眼神不要上下来回瞟 Apink 金南珠将只身出道 周五释出曲目表！ 秀智×南柱赫×金宣虎×姜汉娜主演tvN《START-UP》首版预告片公开！ ONEWE 将首度在线上开唱！28 日抢先售票 SuperM 也穿上改良式韩服！9 月初公开正规一辑新歌「老虎」 全球最快纪录！BTS防弹少年团新歌 MV 观看次数破两亿 肺炎疫情让百业萧条 郑雨盛李政宰却扩张事业版图，豪掷330亿元购入大楼！ 满满的夏日感！BLACKPINK 新曲《Ice Cream》四人四色预告照公开，你最喜欢谁的新造型呢？ 知名实力派演员「金元海」确诊COVID-19，最新消息「已住院隔离并接受治疗」 出道纪念LIVE秀！TREASURE首次『躺放』线上见面会，直接躺著跟大家聊天～ 郑有美&南柱赫主演《保健老师安恩英》人物剧照公开，带给你全新的世界观！ 本周五（28日）香港的戏院解封！《尸杀半岛》压轴杀入 拍摄途中遭咬伤！训狗师姜亨旭出演综艺《狗狗很优秀》意外受伤，紧急送医治疗！ 减肥成功瘦到差点认不出来！甩肉后的MOMOLAND娥仁连气质都变了～ 柳俊烈长发写真！原来是为新片《外星人》特意蓄发 爱豆与男神著用款！李鎭赫＋柳演锡＋金曜汉身上的同款背心 【有片】BTS防弹少年团《Dynamite》舞蹈动作好眼熟啊！原来是模仿了《无挑》卢弘喆的招牌POSE XD 只有强者能留下！目前的Melon日榜TOP 10揭晓，全都是上榜多日的好歌❤ 疫情期间开工防疫措施不能少！尹斗俊＆ITZY隔著透明隔板互动完全不尴尬

香港的戏迷都期待而久了！

原定於7月15日港韩同步上映的《尸杀半岛》（尸速列车：感染半岛）因戏院停业而延期，香港戏院现於8月28日（今个星期五）重开，发行商亦安排《尸杀半岛》於戏院重开当日盛大献映！《尸杀半岛》丧尸热潮继前作《尸杀列车》后再度席卷全球，7月15日起陆续在韩国、台湾、新加坡、马来西亚、美国等地开画，票房全数报捷！



截至8月24日，韩国入场人次已达3,805,190，上星期於美国开画更打入北美票房第7位，全球票房已将近4亿港元，观众好评一浪接一浪：「紧张刺激！」「人尸激斗、车战场面都看得非常过瘾！」「非一般的观影体验，一定要在戏院看！」

男主角姜栋元更特地为香港观众拍片：「知道香港戏院因为疫情原因而停业，《尸杀半岛》因此而延期上映真的很可惜。但很开心听到戏院终於重开，《尸杀半岛》亦会於戏院重开当日与香港观众见面！电影更会有IMAX、4DX、Screen X的特别声画版本，大家一定要在戏院观赏！希望大家多多支持！」





故事大纲 ：

香港史上NO.1卖座亚洲电影《尸杀列车》暑假飙速杀入香港！上集列车驶往釜山后，丧尸病毒瞬间全国爆发，4年后的韩国尸毒遍野，被全球孤立，沦为死城。所余无几的生还者踏上最后一艘难民船，离开被世人遗弃的朝鲜半岛。退伍军人正锡 (姜栋元 饰) 和家人有幸登上难民船，但一上船便发现丧尸潜伏，幸得香港收容，这批韩国人才得以上岸，以「半岛难民」身分在香港重新生活。但正锡受不住金钱诱惑，加入了一个回国窃取巨额美金的行动。他和队友重返韩国，竟然发现仍有一班未受尸毒感染的人在挣扎求存，正锡决定带这班幸存者逃生，他们最后能否成功逃出尸杀半岛？

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻