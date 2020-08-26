本周五（28日）香港的戏院解封！《尸杀半岛》压轴杀入
电影 2020年8月26日 星期三09:48 韩星网
香港的戏迷都期待而久了！
原定於7月15日港韩同步上映的《尸杀半岛》（尸速列车：感染半岛）因戏院停业而延期，香港戏院现於8月28日（今个星期五）重开，发行商亦安排《尸杀半岛》於戏院重开当日盛大献映！《尸杀半岛》丧尸热潮继前作《尸杀列车》后再度席卷全球，7月15日起陆续在韩国、台湾、新加坡、马来西亚、美国等地开画，票房全数报捷！
截至8月24日，韩国入场人次已达3,805,190，上星期於美国开画更打入北美票房第7位，全球票房已将近4亿港元，观众好评一浪接一浪：「紧张刺激！」「人尸激斗、车战场面都看得非常过瘾！」「非一般的观影体验，一定要在戏院看！」
男主角姜栋元更特地为香港观众拍片：「知道香港戏院因为疫情原因而停业，《尸杀半岛》因此而延期上映真的很可惜。但很开心听到戏院终於重开，《尸杀半岛》亦会於戏院重开当日与香港观众见面！电影更会有IMAX、4DX、Screen X的特别声画版本，大家一定要在戏院观赏！希望大家多多支持！」
故事大纲 ：
香港史上NO.1卖座亚洲电影《尸杀列车》暑假飙速杀入香港！上集列车驶往釜山后，丧尸病毒瞬间全国爆发，4年后的韩国尸毒遍野，被全球孤立，沦为死城。所余无几的生还者踏上最后一艘难民船，离开被世人遗弃的朝鲜半岛。退伍军人正锡 (姜栋元 饰) 和家人有幸登上难民船，但一上船便发现丧尸潜伏，幸得香港收容，这批韩国人才得以上岸，以「半岛难民」身分在香港重新生活。但正锡受不住金钱诱惑，加入了一个回国窃取巨额美金的行动。他和队友重返韩国，竟然发现仍有一班未受尸毒感染的人在挣扎求存，正锡决定带这班幸存者逃生，他们最后能否成功逃出尸杀半岛？
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