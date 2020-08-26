拍攝途中遭咬傷！訓狗師姜亨旭出演綜藝《狗狗很優秀》意外受傷，緊急送醫治療！
綜藝 2020年8月26日 星期三09:32 HARU
面對如此高攻擊性的狗狗還是需要特別的注意！！！
身為動物訓練師的姜亨旭，常常上節目分享如何教育狗狗以及培養之間的默契，不過在24號播出的KBS綜藝《狗狗很優秀》中，卻意外被狗狗咬傷，忍痛暫停拍攝緊急送醫。
播出的節目中飼主表示因為自己一個人生活很孤獨，所以領養了一隻比特犬來陪伴自己，但是卻發現狗狗經常會很興奮，無法控制行為，所以希望獲得訓練師姜亨旭的幫助。
而當比特犬一見到姜亨旭後就無法控制，一直興奮得抓大腿，因為要阻止如此帶有攻擊性的動作，姜亨旭就出手推開比特犬，卻沒想到意外反被咬傷，原本還忍著疼痛繼續錄影，但是後來在製作組的勸說下才中斷拍攝，緊急送醫治療。
事後飼主也感到非常抱歉，因為這是狗狗第一次咬人，他也不知道會這麼嚴重，所幸在治療過後姜亨旭並沒有什麼大礙，不過以後遇到相同的狀況還是要相當的注意才行！
(圖：IG@hunter.kang、KBS)
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