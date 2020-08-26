出道紀念LIVE秀！TREASURE首次『躺放』線上見面會，直接躺著跟大家聊天～
KPOP 2020年8月26日 星期三10:38 HARU
好期待TREASURE成員們躺著的樣子XD
25號YG在公開了TREASURE出道第一次的『躺放 LIVE 』的消息以及海報，12名成員被溫暖的雲朵所包圍，軟綿綿的形象直接展現出舒適的臥房主題，而日期則是選在8月31號晚上10點(台灣時間9點)透過VLIVE演出，預計將會進行1個小時左右！
當天TREASURE的成員將會一同演出，在線上和全球的粉絲們進行交流，從出道前的準備，到宣傳活動期間的幕後故事分享等等，讓大家能夠更認識他們～
而跟這次專輯主打歌《BOY》風格完全相反，舒適、溫暖的臥室主題，讓人更期待成員們將會表現出怎樣的反轉魅力呢！
憑藉著首張專輯《THE FIRST STEP : CHAPTER ONE》就獲得許多好成績，音源發售當天就直接攻佔19個國家iTunes的第一名，可見TREASURE的超人氣，所以喜愛他們的粉絲們千萬不能錯過這次的LIVE喔～
(圖：IG@yg_treasure_official、IG@yg_ent_official)
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